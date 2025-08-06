Как будем решать? Премьер спросил министра здравоохранения о кадровом дефиците в Казахстане
Отправлено: 06.08.25 - 10:38
Премьер-министр Казахстана Олжас БЕКТЕНОВ спросил министра здравоохранения РК Акмарал АЛЬНАЗАРОВУ о дефиците врачей в сёлах. По словам министра здравоохранения, в прошлом году был принят ряд мер поддержки для обеспечения системы здравоохранения кадрами. Читать новость>>
Это реальные меры и врачи будущие воспользовались бы этим, но всегда все без исключения "хотят" быть в гуще городской среды! Как от этого избавится, решать должно Правительство РК! В городе не надо топить углем, держать корову, птиц, просто рай! Может не врачам нужно давать такие деньги, а горничной, дворнику, рабочему, которые будут обслуживать в селах этих врачей "боящихся" трудностей в быту!
Цитата://на местном уровне будет предоставляться приоритет при зачислении в детские сады.//
Наказание и ответственность за нападение именно на ВРАЧЕЙ будет в разы, по поручению Президента, УВЕЛИЧЕНА и теперь :- детки врачей будут в приоритете перед ОСТАЛЬНЫМИ детками. Скотников, доярок и механизаторов тоже НЕ ХВАТАЕТ:- наверное следующий шаг властей, будет: - наказание и ответственность за нападение на эту категорию людей ВЫРАСТЕТ в разы и их детки тоже будут в ПРИОРИТЕТЕ перед другими детками при распределении каких то проблемных вопросов, например: - льготное и ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ трудоустройство в коровник или на молочную-товарную ферму или же в полеводческую тракторную бригаду.
Такое ощущение, что все летит "к чертям" до этого раскормили учителей, мол дефицит и все такое, и что?! Где масштабный выхлоп для экономики? Толкали во все места деньги аграриям, так толкали что теперь эта обуревшая Категория граждан вообще берегов не видит, и знать ничего не хочет, сами мол такие талантливые и успешные, частная собственность видишь ли, такими подходами все рухнет, никто ни за что не отвечает и знать не хочет ничего про ответственность перед государством и последующими поколениями
ОГПУ: аграриям, так толкали что теперь эта обуревшая Категория граждан вообще берегов не види
Не знаю ситуацию с учителями:- а, насчёт ОБУРЕВШИХ и НЕ ВИДЯЩИХ берегов - по итогам прошлого сельхоз года аграрии Казахстана( ОБУРЕВШИЕ граждане) входят в ДЕСЯТКУ стран производителей зерна и в ВОСЬМЁРКУ стран производителей муки. Учителя вроде НЕ ВХОДЯТ ни в какую десятку ( даже в СОТКУ) передовых стран по уровню образования.
В деревнях все земли захватили акимы и прокуроры, вспомните того же святого, говорят у него пашни целого района. Например в моей родной деревне остались десять дворов, я бы с удовольствием уехал у себе на родину да и дети не против,только вот что там делать, было бы где Скот пасти
Это не оспаривается, мы все видим что бизнес прибыльный, вопрос в другом, отдача для государства и что самое главное для людей живущих в селах какая? Отдельные социально ориентированные хозяйства не в счёт, конкретно для жителей условного Уркаша какой прок от этих "достижений"? Особенно если эти жители не работают в схтп этого "Уркаша", или Любого другого
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