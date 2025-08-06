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≡ Как будем решать? Премьер спросил министра зравохранения о кадровом дефиците в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52297
Как будем решать? Премьер спросил министра зравохранения о кадровом дефиците в Казахстане
Отправлено: 06.08.25 - 10:38
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Премьер-министр Казахстана Олжас БЕКТЕНОВ спросил министра здравоохранения РК Акмарал АЛЬНАЗАРОВУ о дефиците врачей в сёлах. По словам министра здравоохранения, в прошлом году был принят ряд мер поддержки для обеспечения системы здравоохранения кадрами.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1035
Re: Как будем решать? Премьер спросил министра зравохранения о...
Отправлено: 06.08.25 - 10:38
#1
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Это реальные меры и врачи будущие воспользовались бы этим, но всегда все без исключения "хотят" быть в гуще городской среды! Как от этого избавится, решать должно Правительство РК! В городе не надо топить углем, держать корову, птиц, просто рай! Может не врачам нужно давать такие деньги, а горничной, дворнику, рабочему, которые будут обслуживать в селах этих врачей "боящихся" трудностей в быту!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8281
Re: Как будем решать? Премьер спросил министра зравохранения о...
Отправлено: 06.08.25 - 11:17
#2
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Цитата://на местном уровне будет предоставляться приоритет при зачислении в детские сады.//

Наказание и ответственность за нападение именно на ВРАЧЕЙ будет в разы, по поручению Президента, УВЕЛИЧЕНА и теперь :- детки врачей будут в приоритете перед ОСТАЛЬНЫМИ детками.
Скотников, доярок и механизаторов тоже НЕ ХВАТАЕТ:- наверное следующий шаг властей, будет: - наказание и ответственность за нападение на эту категорию людей ВЫРАСТЕТ в разы и их детки тоже будут в ПРИОРИТЕТЕ перед другими детками при распределении каких то проблемных вопросов, например: - льготное и ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ трудоустройство в коровник или на молочную-товарную ферму или же в полеводческую тракторную бригаду.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
491
Re: Как будем решать? Премьер спросил министра зравохранения о...
Отправлено: 06.08.25 - 11:27
#3
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Такое ощущение, что все летит "к чертям" до этого раскормили учителей, мол дефицит и все такое, и что?! Где масштабный выхлоп для экономики? Толкали во все места деньги аграриям, так толкали что теперь эта обуревшая Категория граждан вообще берегов не видит, и знать ничего не хочет, сами мол такие талантливые и успешные, частная собственность видишь ли, такими подходами все рухнет, никто ни за что не отвечает и знать не хочет ничего про ответственность перед государством и последующими поколениями
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8281
Re: Как будем решать? Премьер спросил министра зравохранения о...
Отправлено: 06.08.25 - 11:35
#4
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Цитата:
ОГПУ:
аграриям, так толкали что теперь эта обуревшая Категория граждан вообще берегов не види


Не знаю ситуацию с учителями:- а, насчёт ОБУРЕВШИХ и НЕ ВИДЯЩИХ берегов - по итогам прошлого сельхоз года аграрии Казахстана( ОБУРЕВШИЕ граждане) входят в ДЕСЯТКУ стран производителей зерна и в ВОСЬМЁРКУ стран производителей муки.
Учителя вроде НЕ ВХОДЯТ ни в какую десятку ( даже в СОТКУ) передовых стран по уровню образования.

Как то ТАК.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1725
Re: Как будем решать? Премьер спросил министра зравохранения о...
Отправлено: 06.08.25 - 11:46
#5
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Ничего из предложенного не поможет. Вы наплевали, и до сих пор плюёте на деревню, и деревня отвечает вам тем же.
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