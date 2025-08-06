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≡ Когда начнут маркировать пиво и БАДы в Казахстане, рассказали в Минторговли
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52297
Когда начнут маркировать пиво и БАДы в Казахстане, рассказали в Минторговли
Отправлено: 06.08.25 - 10:41
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В Казахстане определили точные сроки введения маркировок для пивоваренной продукции и биологически активных добавок, сообщил министр торговли и интеграции. Нововведение поможет бороться с теневой экономикой, считают в ведомстве.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1035
Re: Когда начнут маркировать пиво и БАДы в Казахстане,...
Отправлено: 06.08.25 - 10:41
#1
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Рубите на корню теневую экономику, но так чтобы население, пользующееся этими услугами не страдало по факту!
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