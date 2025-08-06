Re: Как будем решать? Премьер спросил министра зравохранения о...

Отправлено: - 11:17

Цитата://на местном уровне будет предоставляться приоритет при зачислении в детские сады.//



Наказание и ответственность за нападение именно на ВРАЧЕЙ будет в разы, по поручению Президента, УВЕЛИЧЕНА и теперь :- детки врачей будут в приоритете перед ОСТАЛЬНЫМИ детками.

Скотников, доярок и механизаторов тоже НЕ ХВАТАЕТ:- наверное следующий шаг властей, будет: - наказание и ответственность за нападение на эту категорию людей ВЫРАСТЕТ в разы и их детки тоже будут в ПРИОРИТЕТЕ перед другими детками при распределении каких то проблемных вопросов, например: - льготное и ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ трудоустройство в коровник или на молочную-товарную ферму или же в полеводческую тракторную бригаду.