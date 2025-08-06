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То есть ты не можешь сказать

Цитата:---Не могу . Политикой не интересуюсь .Не патриот я , в отличие от тебя ***Мы русские патриоты, а я русский человек и патриот,***----Кстати , ты снова от имени всех говоришь , путая местоимения -- Я---и Мы.._--Будь добр , отвечай только за себя .---Но тебе этого понять не дано , к сожалению