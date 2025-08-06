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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12117
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:00
#8101
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Цитата:
111:
Мы русские патриоты, а я русский человек и патриот,

---Воистину , тут только один патриот !!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:07
#8102
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Цитата:
Гога:

Цитата:

Воистину , тут только один патриот !!!

Да, мой не погибший второй племяш защищает тебя на поле боя Ты что ли защищаешь Россию, или местный олигарх супермаркета?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12117
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:08
#8103
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Цитата:
111:
То есть ты не можешь сказать

---Не могу . Политикой не интересуюсь .Не патриот я , в отличие от тебя ***Мы русские патриоты, а я русский человек и патриот,***
----Кстати , ты снова от имени всех говоришь , путая местоимения -- Я---и Мы..

_--Будь добр , отвечай только за себя .

---Но тебе этого понять не дано , к сожалению :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:09
#8104
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Цитата:
Гога:

Цитата:
Будь добр , отвечай только за себя .

То есть наша Россия, для тебя ничто?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:10
#8105
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И тот же Добринцов, патриот России, для тебя не существует?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:12
#8106
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Добринцоф думаю встанет за русского человека, которого на днях посадили, а ты Гога, готов ли встать за него?
Макс просто играет и ему плевать, а вот ты как русский, готов?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12117
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:12
#8107
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Цитата:
111:
мой не погибший второй племяш

----Хватит уже племяшами прикрываться .

---Сам-то что лично сделал , чтобы защитить Россию??? Или только словоблудие здесь на форуме ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:13
#8108
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Цитата:
Гога:

Цитата:
Сам-то что лично сделал

Мой племяш погиб за тебя, ты хоть на дрон ему скинулся?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12117
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:13
#8109
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Цитата:
111:
То есть наша Россия

---Уже переехал ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:13
#8110
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Потому он и погиб, потому что многим «россиянам» плевать на то, что их защищают
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12117
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:14
#8111
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---Сам-то что лично сделал , чтобы защитить Россию??? Плямяшом не прикрывайся
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12117
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:16
#8112
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Цитата:
111:
многим «россиянам» плевать на то, что их защищают

---От кого защищают ? Молодой человек , на меня лично никто не нападал .Вы в адеквате :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:18
#8113
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Цитата:
Гога:

Цитата:
Уже переехал ?

Русским без этого быть нельзя?
Ты защитил русского человека, схваченного у нас на днях?

[Исправлено: 111, 06.08.2025 - 01:23]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:19
#8114
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Цитата:
Гога:

Цитата:
Молодой человек , на меня лично никто не нападал .

То есть Россия напала на украинцев сама просто так?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:21
#8115
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По моему это Украина сама хотела напасть на нас русских вместе с НАТО, разве не так?
И если бы не такие Герои как мои племяши, нас бы давно захватили!!
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