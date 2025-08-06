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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:00
Цитата:
---Воистину , тут только один патриот !!!
111:
Мы русские патриоты, а я русский человек и патриот,
Мы русские патриоты, а я русский человек и патриот,
---Воистину , тут только один патриот !!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:07
Цитата:
Цитата:
Воистину , тут только один патриот !!!
Да, мой не погибший второй племяш защищает тебя на поле боя Ты что ли защищаешь Россию, или местный олигарх супермаркета?
Гога:
Цитата:
Воистину , тут только один патриот !!!
Да, мой не погибший второй племяш защищает тебя на поле боя Ты что ли защищаешь Россию, или местный олигарх супермаркета?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:08
Цитата:
---Не могу . Политикой не интересуюсь .Не патриот я , в отличие от тебя ***Мы русские патриоты, а я русский человек и патриот,***
----Кстати , ты снова от имени всех говоришь , путая местоимения -- Я---и Мы..
_--Будь добр , отвечай только за себя .
---Но тебе этого понять не дано , к сожалению
111:
То есть ты не можешь сказать
То есть ты не можешь сказать
---Не могу . Политикой не интересуюсь .Не патриот я , в отличие от тебя ***Мы русские патриоты, а я русский человек и патриот,***
----Кстати , ты снова от имени всех говоришь , путая местоимения -- Я---и Мы..
_--Будь добр , отвечай только за себя .
---Но тебе этого понять не дано , к сожалению
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:09
Цитата:
Цитата:
То есть наша Россия, для тебя ничто?
Гога:
Цитата:
Будь добр , отвечай только за себя .
То есть наша Россия, для тебя ничто?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:10
И тот же Добринцов, патриот России, для тебя не существует?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:12
Добринцоф думаю встанет за русского человека, которого на днях посадили, а ты Гога, готов ли встать за него?
Макс просто играет и ему плевать, а вот ты как русский, готов?
Макс просто играет и ему плевать, а вот ты как русский, готов?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:12
Цитата:
----Хватит уже племяшами прикрываться .
---Сам-то что лично сделал , чтобы защитить Россию??? Или только словоблудие здесь на форуме ?
111:
мой не погибший второй племяш
мой не погибший второй племяш
----Хватит уже племяшами прикрываться .
---Сам-то что лично сделал , чтобы защитить Россию??? Или только словоблудие здесь на форуме ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:13
Цитата:
Цитата:
Мой племяш погиб за тебя, ты хоть на дрон ему скинулся?
Гога:
Цитата:
Сам-то что лично сделал
Мой племяш погиб за тебя, ты хоть на дрон ему скинулся?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:13
Цитата:
---Уже переехал ?
111:
То есть наша Россия
То есть наша Россия
---Уже переехал ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:13
Потому он и погиб, потому что многим «россиянам» плевать на то, что их защищают
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:14
---Сам-то что лично сделал , чтобы защитить Россию??? Плямяшом не прикрывайся
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:16
Цитата:
---От кого защищают ? Молодой человек , на меня лично никто не нападал .Вы в адеквате
111:
многим «россиянам» плевать на то, что их защищают
многим «россиянам» плевать на то, что их защищают
---От кого защищают ? Молодой человек , на меня лично никто не нападал .Вы в адеквате
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:18
Цитата:
Цитата:
Русским без этого быть нельзя?
Ты защитил русского человека, схваченного у нас на днях?
[Исправлено: 111, 06.08.2025 - 01:23]
Гога:
Цитата:
Уже переехал ?
Русским без этого быть нельзя?
Ты защитил русского человека, схваченного у нас на днях?
[Исправлено: 111, 06.08.2025 - 01:23]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:19
Цитата:
Цитата:
То есть Россия напала на украинцев сама просто так?
Гога:
Цитата:
Молодой человек , на меня лично никто не нападал .
То есть Россия напала на украинцев сама просто так?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.08.25 - 00:21
По моему это Украина сама хотела напасть на нас русских вместе с НАТО, разве не так?
И если бы не такие Герои как мои племяши, нас бы давно захватили!!
И если бы не такие Герои как мои племяши, нас бы давно захватили!!
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