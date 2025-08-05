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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28325
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 19:48
#8071
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Цитата:
saba:
Ого го Тимур Гафуров, а где же свобода слова? Кто Максафу, кроме меня расскажет, как сильно я его или Эла или Скептика не терплю, а самое главное за что?

Эх жаль, не успел получить такую важную инфу. Как теперь жить дальше? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28325
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 19:50
#8072
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Утрирует. С этим можно спорить. Но нарушения правил сайта нет.

Да без проблем, можете не удалять. Быстрее доутрируется. Сарказмировать потом будет в специально отведённом для этого месте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45641
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 20:12
#8073
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Хех..
Зетпатриоты на ровном месте прыгают почему то, и чего им то неймется, обидно что ли что мы целей никаких не достигли и теперь наш старый дед мечтает только о Славянске и Краматорске?
Мы русские и вот с нами такая боль..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1723
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 20:14
#8074
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Граждане, кто в курсе, "батька" реально так себя ведёт когда всякие разные производства посещает как в роликах показывают? Или все это чистой воды постановочные кадры?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45641
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 20:14
#8075
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Причем мечтает сидя по стариковски на лавочке и за него говорит другой дед, что мол не бомбите украинцы Россию, эх как забздели то..
Это после того как Трамп нам дал десять дней..
Почему мы боимся Трампа?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45641
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 20:16
#8076
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Сарказмировать потом будет в специально отведённом для этого месте.

Хех..
Ты одну и ту же фразу, меняя одинаковые по смыслу слова, вот уже лет 12 точно мне да и про меня все талдычишь и талдычишь..
И не надоедает же..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8242
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 20:37
#8077
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Максаф как Вам в новой одёжке " людоед"?
Мне как бы было бы не по себе! А для Вас так пофиг?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2633
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 20:57
#8078
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Цитата:
saba:
а самое главное за что?

Пожалуйста, мнения о других пользователях высказывайте им в л/с. Форум - для дискуссий, а не для выяснения отношений и навешивания ярлыков.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28325
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 20:58
#8079
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Цитата:
saba:
Мне как бы было бы не по себе! А для Вас так пофиг?

Ваще плевать. Я знаю, кто я есть, ваше мнение никак на это не влияет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8242
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 21:47
#8080
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Цитата:
maxsaf:
не влияет

Даже от Вас, не ожидал! Докуда доплюнете?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28325
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 21:53
#8081
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Цитата:
saba:
Докуда доплюнете?

Не пойму, чего вы от меня хотите? Чтобы я казахский выучил? Долбите 111-го, ему пригодится. Чтобы я признал, что ядерную державу можно победить? Признаю, можно, но х..во будет всем. Что вам ещё от меня надо?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 21:54
#8082
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45641
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 22:05
#8083
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Хм..
Сижу значит спокойно, пью грушевый и бац, знакомое лицо, кто это?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45641
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 22:09
#8084
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
что ядерную державу можно победить?

Да что ты со своей фобией то..
Никто не боится ядерного оружия, но все диктаторы теперь боятся Паутин или Дронов, которых например разработали китайцы , как пчел или чего то еще и европейцы.
Кому на фиг усрались ядерные боеголовки
Сейчас прячутся от таких дронов животных
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1723
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 22:13
#8085
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Гентелев А. "Олигархи".
2004 Фильм про русских олигархов. "Олигархи" — трехсерийный фильм израильского телевидения.

«Работа над фильмом продолжалась почти 10 лет, пишут его авторы. — Съемочная группа состояла из граждан Израиля и Канады, которые съезжались на съемки в Россию более пяти раз.

Они отсняли 150 часов видеоматериалов, взяли сотни эксклюзивных интервью с влиятельными политиками и, конечно, с олигархами.
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