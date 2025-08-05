Отправлено: - 19:48

saba:

Ого го Тимур Гафуров, а где же свобода слова? Кто Максафу, кроме меня расскажет, как сильно я его или Эла или Скептика не терплю, а самое главное за что?

Цитата:Эх жаль, не успел получить такую важную инфу. Как теперь жить дальше?