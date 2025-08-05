Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 19:48
Цитата:
Эх жаль, не успел получить такую важную инфу. Как теперь жить дальше?
saba:
Ого го Тимур Гафуров, а где же свобода слова? Кто Максафу, кроме меня расскажет, как сильно я его или Эла или Скептика не терплю, а самое главное за что?
Ого го Тимур Гафуров, а где же свобода слова? Кто Максафу, кроме меня расскажет, как сильно я его или Эла или Скептика не терплю, а самое главное за что?
Эх жаль, не успел получить такую важную инфу. Как теперь жить дальше?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 19:50
Цитата:
Да без проблем, можете не удалять. Быстрее доутрируется. Сарказмировать потом будет в специально отведённом для этого месте.
Тимур Гафуров:
Утрирует. С этим можно спорить. Но нарушения правил сайта нет.
Утрирует. С этим можно спорить. Но нарушения правил сайта нет.
Да без проблем, можете не удалять. Быстрее доутрируется. Сарказмировать потом будет в специально отведённом для этого месте.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 20:12
Хех..
Зетпатриоты на ровном месте прыгают почему то, и чего им то неймется, обидно что ли что мы целей никаких не достигли и теперь наш старый дед мечтает только о Славянске и Краматорске?
Мы русские и вот с нами такая боль..
Зетпатриоты на ровном месте прыгают почему то, и чего им то неймется, обидно что ли что мы целей никаких не достигли и теперь наш старый дед мечтает только о Славянске и Краматорске?
Мы русские и вот с нами такая боль..
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1723
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 20:14
Граждане, кто в курсе, "батька" реально так себя ведёт когда всякие разные производства посещает как в роликах показывают? Или все это чистой воды постановочные кадры?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 20:14
Причем мечтает сидя по стариковски на лавочке и за него говорит другой дед, что мол не бомбите украинцы Россию, эх как забздели то..
Это после того как Трамп нам дал десять дней..
Почему мы боимся Трампа?
Это после того как Трамп нам дал десять дней..
Почему мы боимся Трампа?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 20:16
Цитата:
Цитата:
Хех..
Ты одну и ту же фразу, меняя одинаковые по смыслу слова, вот уже лет 12 точно мне да и про меня все талдычишь и талдычишь..
И не надоедает же..
maxsaf:
Цитата:
Сарказмировать потом будет в специально отведённом для этого месте.
Хех..
Ты одну и ту же фразу, меняя одинаковые по смыслу слова, вот уже лет 12 точно мне да и про меня все талдычишь и талдычишь..
И не надоедает же..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8242
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 20:37
Максаф как Вам в новой одёжке " людоед"?
Мне как бы было бы не по себе! А для Вас так пофиг?
Мне как бы было бы не по себе! А для Вас так пофиг?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2633
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 20:57
Цитата:
Пожалуйста, мнения о других пользователях высказывайте им в л/с. Форум - для дискуссий, а не для выяснения отношений и навешивания ярлыков.
saba:
а самое главное за что?
а самое главное за что?
Пожалуйста, мнения о других пользователях высказывайте им в л/с. Форум - для дискуссий, а не для выяснения отношений и навешивания ярлыков.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 20:58
Цитата:
Ваще плевать. Я знаю, кто я есть, ваше мнение никак на это не влияет.
saba:
Мне как бы было бы не по себе! А для Вас так пофиг?
Мне как бы было бы не по себе! А для Вас так пофиг?
Ваще плевать. Я знаю, кто я есть, ваше мнение никак на это не влияет.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8242
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 21:47
Цитата:
Даже от Вас, не ожидал! Докуда доплюнете?
maxsaf:
не влияет
не влияет
Даже от Вас, не ожидал! Докуда доплюнете?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 21:53
Цитата:
Не пойму, чего вы от меня хотите? Чтобы я казахский выучил? Долбите 111-го, ему пригодится. Чтобы я признал, что ядерную державу можно победить? Признаю, можно, но х..во будет всем. Что вам ещё от меня надо?
saba:
Докуда доплюнете?
Докуда доплюнете?
Не пойму, чего вы от меня хотите? Чтобы я казахский выучил? Долбите 111-го, ему пригодится. Чтобы я признал, что ядерную державу можно победить? Признаю, можно, но х..во будет всем. Что вам ещё от меня надо?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 12107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 21:54
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 22:05
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 22:09
Цитата:
Цитата:
Да что ты со своей фобией то..
Никто не боится ядерного оружия, но все диктаторы теперь боятся Паутин или Дронов, которых например разработали китайцы , как пчел или чего то еще и европейцы.
Кому на фиг усрались ядерные боеголовки
Сейчас прячутся от таких дронов животных
maxsaf:
Цитата:
что ядерную державу можно победить?
Да что ты со своей фобией то..
Никто не боится ядерного оружия, но все диктаторы теперь боятся Паутин или Дронов, которых например разработали китайцы , как пчел или чего то еще и европейцы.
Кому на фиг усрались ядерные боеголовки
Сейчас прячутся от таких дронов животных
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1723
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 22:13
Гентелев А. "Олигархи".
2004 Фильм про русских олигархов. "Олигархи" — трехсерийный фильм израильского телевидения.
«Работа над фильмом продолжалась почти 10 лет, пишут его авторы. — Съемочная группа состояла из граждан Израиля и Канады, которые съезжались на съемки в Россию более пяти раз.
Они отсняли 150 часов видеоматериалов, взяли сотни эксклюзивных интервью с влиятельными политиками и, конечно, с олигархами.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать