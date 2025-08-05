Re: Минздрав Казахстана предложил выдавать женщинам бесплатные...

Отправлено: - 22:41

Если их будут выдавать так же как и бесплатные лекарства больным, то навряд ли эта категория женщин будет ходить за ними в поликлинику, потому что надо отстоять очередь за рецептом, потом в аптеку, а до этого ещё несколько раз позвонить в аптеку поликлиники и узнать когда они поступят в эту аптеку