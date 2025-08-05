Отправлено: - 20:41

абике:

также из семей просто глупых, пьяниц, наркоманов, дармоедов, ранее судимых!

Цитата:Тут или "лопата" в конце должна быть или совсем беда. Указанные категории не станут пользоваться контрацептивами даже если им за это деньги платить