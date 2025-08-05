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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 12:20
Цитата:
-----Хотелось бы услышать мнение редакции и главреда , является ли это призывом к насилию или нет ? Но быстрее всего это удалят
maxsaf:
Гога: Макс , мне сказали , что тут нет призыва к насилию . Ну да, ну да, как же... А что тогда это такое? Цитата: 111: Мы , наш русский мир должен убивать как можно больше русских в Украине, потому что все они там нацисты и даже мирное население
Гога: Макс , мне сказали , что тут нет призыва к насилию . Ну да, ну да, как же... А что тогда это такое? Цитата: 111: Мы , наш русский мир должен убивать как можно больше русских в Украине, потому что все они там нацисты и даже мирное население
-----Хотелось бы услышать мнение редакции и главреда , является ли это призывом к насилию или нет ? Но быстрее всего это удалят
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2632
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 13:09
Цитата:
Отвечал вам в л/с. Повторю здесь - в данном случае пользователь аргументирует свою позицию. Делает это с сарказмом. Конечно, хотелось бы, чтобы сарказм маркировался более отчетливо. Но здесь мы ничего сделать не можем.
Призыва к насилию здесь нет. Пользователь считает, что именно в таких категориях размышляют его оппоненты. Утрирует.
С этим можно спорить. Но нарушения правил сайта нет.
Гога:
Хотелось бы услышать мнение редакции и главреда , является ли это призывом к насилию или нет ?
Хотелось бы услышать мнение редакции и главреда , является ли это призывом к насилию или нет ?
Отвечал вам в л/с. Повторю здесь - в данном случае пользователь аргументирует свою позицию. Делает это с сарказмом. Конечно, хотелось бы, чтобы сарказм маркировался более отчетливо. Но здесь мы ничего сделать не можем.
Призыва к насилию здесь нет. Пользователь считает, что именно в таких категориях размышляют его оппоненты. Утрирует.
С этим можно спорить. Но нарушения правил сайта нет.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 13:49
Ну что там за жалкая возня?
Вы зетники что, предатели нашего русского мира и жалеете что мы вынуждены защищать нашу Россию?
Вы зетники что, предатели нашего русского мира и жалеете что мы вынуждены защищать нашу Россию?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 13:57
Цитата:
Цитата:
Вот тоже русский, которого арестовали на днях за то что защищал русский язык и называл себя русским
Гога:
Цитата:
Ну тогда ты вылитый русский
Вот тоже русский, которого арестовали на днях за то что защищал русский язык и называл себя русским
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 13:59
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 14:07
Цитата:
-----В упор сарказма не увидел Цитата:
---Смешно !И грустно .Цитата:
---И ещё смешнее .
---А теперь удалите этот мой коммент , хотя я писал это с сарказмом .
Тимур Гафуров:
Делает это с сарказмом.
Делает это с сарказмом.
-----В упор сарказма не увидел Цитата:
Тимур Гафуров:
Призыва к насилию здесь нет.
Призыва к насилию здесь нет.
---Смешно !И грустно .Цитата:
Тимур Гафуров:
Но здесь мы ничего сделать не можем.
Но здесь мы ничего сделать не можем.
---И ещё смешнее .
---А теперь удалите этот мой коммент , хотя я писал это с сарказмом .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 14:14
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 14:48
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 14:50
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 16:52
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 17:06
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 17:09
Комментарий удален модератором.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 17:46
Табаки , эт к делу ближе. бешенство видать снова подхватил.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 18:52
Ничего себе меня поудаляли, ничего не нарушал, одному человеку высказал, что я о нем думаю, без непристойных выражений , и вот!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 18:54
Ого го Тимур Гафуров, а где же свобода слова? Кто Максафу, кроме меня расскажет, как сильно я его или Эла или Скептика не терплю, а самое главное за что?
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