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≡ Минздрав Казахстана предложил выдавать женщинам бесплатные противозачаточные
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52295
Минздрав Казахстана предложил выдавать женщинам бесплатные противозачаточные
Отправлено: 05.08.25 - 18:13
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В Казахстане планируется выдавать на бесплатной основе противозачаточные средства. Выступая на заседании правительства, министр здравоохранения призвала акиматы выделить средства на эти цели.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3809
Re: Минздрав Казахстана предложил выдавать женщинам бесплатные...
Отправлено: 05.08.25 - 18:13
#1
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А как же тогда нурлыботы размножаться будут?
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