НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 538 из 538«1...536537538
Ответить Новый топик
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12106
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 12:20
#8056
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Гога: Макс , мне сказали , что тут нет призыва к насилию . Ну да, ну да, как же... А что тогда это такое? Цитата: 111: Мы , наш русский мир должен убивать как можно больше русских в Украине, потому что все они там нацисты и даже мирное население

-----Хотелось бы услышать мнение редакции и главреда , является ли это призывом к насилию или нет ? Но быстрее всего это удалят :-x
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2632
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 13:09
#8057
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Хотелось бы услышать мнение редакции и главреда , является ли это призывом к насилию или нет ?

Отвечал вам в л/с. Повторю здесь - в данном случае пользователь аргументирует свою позицию. Делает это с сарказмом. Конечно, хотелось бы, чтобы сарказм маркировался более отчетливо. Но здесь мы ничего сделать не можем.
Призыва к насилию здесь нет. Пользователь считает, что именно в таких категориях размышляют его оппоненты. Утрирует.
С этим можно спорить. Но нарушения правил сайта нет.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 13:49
#8058
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что там за жалкая возня?
Вы зетники что, предатели нашего русского мира и жалеете что мы вынуждены защищать нашу Россию?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 13:57
#8059
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Цитата:
Ну тогда ты вылитый русский :lol:

Вот тоже русский, которого арестовали на днях за то что защищал русский язык и называл себя русским

Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12106
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 13:59
#8060
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12106
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 14:07
#8061
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Делает это с сарказмом.

-----В упор сарказма не увидел :-x Цитата:
Тимур Гафуров:
Призыва к насилию здесь нет.

---Смешно !И грустно .Цитата:
Тимур Гафуров:
Но здесь мы ничего сделать не можем.

---И ещё смешнее .

---А теперь удалите этот мой коммент , хотя я писал это с сарказмом . :-x
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12106
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 14:14
#8062
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12106
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 14:48
#8063
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12106
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 14:50
#8064
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 16:52
#8065
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
же вы за

Ничего не понял! Я за тех кто с танками и ракетами чужую границу нарушает? Вам как то может в психиатрию канадскую или отсюда помощь выслать?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 17:06
#8066
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё раз повторю,Максаф, Скептик,Эл Починно Вы людоеды раз поддерживаете эту войну! На фига Ваш кумир Путин по ночам бомбит, дня ему мало? Кто из Вас ответит?
В институте изучали труды Ленина про ренегата Каутского, с трудом сейчас вспоминаю, но вылитый Максаф!
Спрятался за углом и тявкает, подзуживает, а что люди реально гибнут, пофиг, лишь бы вовремя тявкнуть!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8238
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 17:09
#8067
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Максафа можно делать пример, как " праздновать труса"!
Я не боксер и не драчун, но я бы с большим удовольствием нос бы разбил Максафу, только он никогда не выйдет со мной один на один!
Профайл
Страница 538 из 538«1...536537538
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS