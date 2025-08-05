Отправлено: - 12:20

maxsaf:

Гога: Макс , мне сказали , что тут нет призыва к насилию . Ну да, ну да, как же... А что тогда это такое? Цитата: 111: Мы , наш русский мир должен убивать как можно больше русских в Украине, потому что все они там нацисты и даже мирное население

Цитата:-----Хотелось бы услышать мнение редакции и главреда , является ли это призывом к насилию или нет ? Но быстрее всего это удалят