maxsaf: Гога: Макс , мне сказали , что тут нет призыва к насилию . Ну да, ну да, как же... А что тогда это такое? Цитата: 111: Мы , наш русский мир должен убивать как можно больше русских в Украине, потому что все они там нацисты и даже мирное население
-----Хотелось бы услышать мнение редакции и главреда , является ли это призывом к насилию или нет ? Но быстрее всего это удалят
Гога: Хотелось бы услышать мнение редакции и главреда , является ли это призывом к насилию или нет ?
Отвечал вам в л/с. Повторю здесь - в данном случае пользователь аргументирует свою позицию. Делает это с сарказмом. Конечно, хотелось бы, чтобы сарказм маркировался более отчетливо. Но здесь мы ничего сделать не можем. Призыва к насилию здесь нет. Пользователь считает, что именно в таких категориях размышляют его оппоненты. Утрирует. С этим можно спорить. Но нарушения правил сайта нет.
Ещё раз повторю,Максаф, Скептик,Эл Починно Вы людоеды раз поддерживаете эту войну! На фига Ваш кумир Путин по ночам бомбит, дня ему мало? Кто из Вас ответит? В институте изучали труды Ленина про ренегата Каутского, с трудом сейчас вспоминаю, но вылитый Максаф! Спрятался за углом и тявкает, подзуживает, а что люди реально гибнут, пофиг, лишь бы вовремя тявкнуть!
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