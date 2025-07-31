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≡ В Костанае растет число ДТП с участием мотоциклистов. В...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52294
В Костанае растет число ДТП с участием мотоциклистов. В...
Отправлено: 31.07.25 - 16:55
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В Костанае растет число ДТП с участием мотоциклистов. В прошлом году с января по август зарегистрировали 17 ДТП, в этом году - уже 26 случаев. Что, на ваш взгляд, нужно делать властям?
Результаты опроса

самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
611
Re: В Костанае растет число ДТП с участием мотоциклистов. В...
Отправлено: 31.07.25 - 16:55
#1
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А что за войну обьявили мотоциклистам за 26 ДТП в год? Кому-то сильно мешают? Так ведь с автомобилями ДТП каждый день десятки, им что-то не ужесточают ничего.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8277
Re: В Костанае растет число ДТП с участием мотоциклистов. В...
Отправлено: 31.07.25 - 21:29
#2
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Цитата:
самый умный:
им что-то не ужесточают ничего.


Штрафы подняли, даже помахать другу из окна - штраф.

Проголосовал за 4 пункт - всё верно- власть только наблюдает, констатирует факты и штрафует.

Первый пункт- они и так подняли штрафы; второй пункт - НЕ БУДУТ они этим заниматься, в год рабочих специальностей - они НИЧЕГО не сделали, а этой фигнёй тем более не будут заниматся; третий пункт - вообще лишний- так много в/камер в городе- что о выделении доп.патрулей говорить стыдно.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1753
Re: В Костанае растет число ДТП с участием мотоциклистов. В...
Отправлено: 05.08.25 - 16:43
#3
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Когда эти грёбаные хрустики перестанут рычать по ночам. Я их ненавижу! Дайте людям спать! Попуасы! Ну вы поняли.
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