Отправлено: - 21:29

самый умный:

им что-то не ужесточают ничего.

Цитата:Штрафы подняли, даже помахать другу из окна - штраф.Проголосовал за 4 пункт - всё верно- власть только наблюдает, констатирует факты и штрафует.Первый пункт- они и так подняли штрафы; второй пункт - НЕ БУДУТ они этим заниматься, в год рабочих специальностей - они НИЧЕГО не сделали, а этой фигнёй тем более не будут заниматся; третий пункт - вообще лишний- так много в/камер в городе- что о выделении доп.патрулей говорить стыдно.