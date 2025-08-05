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≡ Прокололся на парковке - Костанайца-дилера под наркотиками задержала полиция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52294
Прокололся на парковке - Костанайца-дилера под наркотиками задержала полиция
Отправлено: 05.08.25 - 15:59
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В поле зрения правоохранительных органов мужчина попал случайно: полицейские получили сообщение о нарушении правил парковки и выехали на место. Оказалось, что водитель находится под воздействием наркотиков, и более того - занимается их распространением.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1032
Re: Прокололся на парковке - Костанайца-дилера под наркотиками...
Отправлено: 05.08.25 - 15:59
#1
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Системной работы с распространителями нет, поэтому они и развозят наркоту по всей области! Как работать с закладчиками и распространителями наркотиков нужно учиться у Китая!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1753
Re: Прокололся на парковке - Костанайца-дилера под наркотиками...
Отправлено: 05.08.25 - 16:41
#2
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