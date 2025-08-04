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Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против строительства ресторана по соседству в Костанае
Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против строительства ресторана по соседству в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52294
Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против строительства ресторана по соседству в Костанае
Отправлено: 04.08.25 - 21:55
Когда-то это место было очень тихим – знаю, как человек, который прожил здесь 40 лет. Сейчас по соседству с домом идёт строительство ресторана. Объекта по определению шумного и беспокойного. Но ладно бы только это…
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К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1720
Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против строительства ресторана по соседству в Костанае
Отправлено: 04.08.25 - 21:55
Уважаемый (нет) помощник бригадира, ветки деревьев так не пилятся, их нужно срезать непосредственно у ствола. Тем более что премо перед лицом у вас был образец правильно удаленной ветви. Сильно подозреваю что и строитель он такой же как и срезатель ветвей.
[Исправлено: Карачун, 04.08.2025 - 22:57]
[Исправлено: Карачун, 04.08.2025 - 22:57]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.04.19
- Сообщений:
- 234
Re: Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против...
Отправлено: 04.08.25 - 22:38
Такие ценные породы дерева нужно подрезать, пока дерево в спячке. Срез замазать варом или краской, чтобы туда не поселилась какая-нибудь болезнетворная спора.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 778
Re: Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против...
Отправлено: 05.08.25 - 08:05
смысл какой сейчас копья ломать? когда на самом верху все уже решено. Акимат и архитектура определили, что ресторан тут крайне необходим. Допускаю, что это решение им подсказал какой то бизнесмен не бескорыстно конечно.
Re: Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против...
Отправлено: 05.08.25 - 11:10
Болтунам, сидящим на скамейке, при советской власти, даже рта не дали бы открыть, а тут забеспокоились за будущий шум от ресторана или за "перегруженные навозом канализационные стоки"! Тем более, что земля не собственность болтунов, а государственная, то гос-ву и решать! За канализацию отвечает Костанай СУ. В акимате, прокуратуре, есть структуры, которые если есть нарушения сразу же начнут атаковать, поэтому кому не нравится, что не удовлетворяют их хотелки, не надо там проживать!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1753
Re: Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против...
Отправлено: 05.08.25 - 11:31
Чот одни европейцы возмущаются что за резервация такая
Re: Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против...
Отправлено: 05.08.25 - 12:24
Цитата:
---Конституция РК --***Статья 3 1. Единственным источником государственной власти является народ.***
абике:
Тем более, что земля не собственность болтунов, а государственная, то гос-ву и решать!
Тем более, что земля не собственность болтунов, а государственная, то гос-ву и решать!
---Конституция РК --***Статья 3 1. Единственным источником государственной власти является народ.***
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45636
Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против строительства ресторана по соседству в Костанае
Отправлено: 05.08.25 - 13:59
Цитата:
Цитата:
Врешь зачем?
Гога:
Цитата:
источником государственной власти является народ.***
Врешь зачем?
Re: Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против...
Отправлено: 05.08.25 - 14:30
Цитата:
----Фи , как грубо .
---Не мешало бы вам , почитать Конституцию Республики Казахстан .
111:
Врешь зачем?
Врешь зачем?
----Фи , как грубо .
---Не мешало бы вам , почитать Конституцию Республики Казахстан .
Re: Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против...
Отправлено: 05.08.25 - 14:31
Цитата:
111:
Re: Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против...
Отправлено: 05.08.25 - 14:45
Цитата:
---Где вранье ?? Это статья конституции РК.Читай конституцию
111:
Врешь зачем?
Врешь зачем?
---Где вранье ?? Это статья конституции РК.Читай конституцию
Re: Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против...
Отправлено: 05.08.25 - 16:12
Цитата:
На бумаге гладко, а на деле "народ"-это действующая власть!
Гога:
Единственным источником государственной власти является народ.*
Единственным источником государственной власти является народ.*
На бумаге гладко, а на деле "народ"-это действующая власть!
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