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«Как будто бомба взорвалась!» - Стена жилого дома частично обрушилась в Костанае. Что говорят жильцы, обслуживающая организация и акимат
«Как будто бомба взорвалась!» - Стена жилого дома частично обрушилась в Костанае. Что говорят жильцы, обслуживающая организация и акимат
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