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≡ «Как будто бомба взорвалась!» - Стена жилого дома частично обрушилась в Костанае. Что говорят жильцы, обслуживающая организация и акимат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52294
«Как будто бомба взорвалась!» - Стена жилого дома частично обрушилась в Костанае. Что говорят жильцы, обслуживающая организация и акимат
Отправлено: 05.08.25 - 15:08
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- Грохот был ужасный! - рассказали 4 августа на месте происшествия корреспонденту «НГ» местные жители. - Мы все проснулись, сразу выбежали на улицу. Сначала подумали, что где-то взрыв, а потом увидели, что осыпалась стена.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3808
Re: «Как будто бомба взорвалась!» - Стена жилого дома частично...
Отправлено: 05.08.25 - 15:08
#1
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давно пора провести реновацию и снести все двухэтажки.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1032
Re: «Как будто бомба взорвалась!» - Стена жилого дома частично...
Отправлено: 05.08.25 - 15:55
#2
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Дармоеды, у них всегда кто-то виноват! Жадность к хорошему не приведет! Даже деньги не собрали, чтобы комиссионно провели обследование! Куда годиться!Не надо надеяться на то, что кто-то им квартиру бесплатно предоставит!
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