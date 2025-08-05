Re: «Как будто бомба взорвалась!» - Стена жилого дома частично...

Отправлено: - 15:55

Дармоеды, у них всегда кто-то виноват! Жадность к хорошему не приведет! Даже деньги не собрали, чтобы комиссионно провели обследование! Куда годиться!Не надо надеяться на то, что кто-то им квартиру бесплатно предоставит!