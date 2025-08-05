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≡ Жалоб на связь в Казахстане стало в 3,5 раза больше
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52292
Жалоб на связь в Казахстане стало в 3,5 раза больше
Отправлено: 05.08.25 - 13:05
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Казахстанцы всё чаще недовольны качеством услуг, от телекоммуникаций и туризма до медицины и транспорта, причём число жалоб на связь выросло более чем в три с половиной раза. Таковы результаты опроса, проведенного государственными органами страны.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1751
Re: Жалоб на связь в Казахстане стало в 3,5 раза больше
Отправлено: 05.08.25 - 13:05
#1
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А что происходит с интернетом последние 2 недели?! Кошмар! У меня проводной Казактелеком. Вроде,Жапонию обгоняли по качеству :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45636
Re: Жалоб на связь в Казахстане стало в 3,5 раза больше
Отправлено: 05.08.25 - 13:51
#2
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За такие деньги конечно связь не выдерживает никакой критики.
От Билайна в Рудном отошел, хорошо там Евразия Стар есть, безлимит скорость 200, всего за 4000, и то, когда не пользуешься, просто не платишь, домашний тырнет в смысле
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
326
Re: Жалоб на связь в Казахстане стало в 3,5 раза больше
Отправлено: 05.08.25 - 14:42
#3
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Билайн, если честно за последнее время охамел- цены подняли на четверть, а качество стало отнулевым. То же самое могу сказать и про Теле", только у них аппетиты чутка поменьше
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