Re: Жалоб на связь в Казахстане стало в 3,5 раза больше

Отправлено: - 13:51

За такие деньги конечно связь не выдерживает никакой критики.

От Билайна в Рудном отошел, хорошо там Евразия Стар есть, безлимит скорость 200, всего за 4000, и то, когда не пользуешься, просто не платишь, домашний тырнет в смысле