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≡ Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против строительства ресторана по соседству в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52291
Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против строительства ресторана по соседству в Костанае
Отправлено: 04.08.25 - 21:55
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Когда-то это место было очень тихим – знаю, как человек, который прожил здесь 40 лет. Сейчас по соседству с домом идёт строительство ресторана. Объекта по определению шумного и беспокойного. Но ладно бы только это…
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1720
Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против строительства ресторана по соседству в Костанае
Отправлено: 04.08.25 - 21:55
#1
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Уважаемый (нет) помощник бригадира, ветки деревьев так не пилятся, их нужно срезать непосредственно у ствола. Тем более что премо перед лицом у вас был образец правильно удаленной ветви. Сильно подозреваю что и строитель он такой же как и срезатель ветвей.

[Исправлено: Карачун, 04.08.2025 - 22:57]
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.04.19
Сообщений:
234
Re: Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против...
Отправлено: 04.08.25 - 22:38
#2
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Такие ценные породы дерева нужно подрезать, пока дерево в спячке. Срез замазать варом или краской, чтобы туда не поселилась какая-нибудь болезнетворная спора.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
778
Re: Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против...
Отправлено: 05.08.25 - 08:05
#3
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смысл какой сейчас копья ломать? когда на самом верху все уже решено. Акимат и архитектура определили, что ресторан тут крайне необходим. Допускаю, что это решение им подсказал какой то бизнесмен не бескорыстно конечно.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1027
Re: Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против...
Отправлено: 05.08.25 - 11:10
#4
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Болтунам, сидящим на скамейке, при советской власти, даже рта не дали бы открыть, а тут забеспокоились за будущий шум от ресторана или за "перегруженные навозом канализационные стоки"! Тем более, что земля не собственность болтунов, а государственная, то гос-ву и решать! За канализацию отвечает Костанай СУ. В акимате, прокуратуре, есть структуры, которые если есть нарушения сразу же начнут атаковать, поэтому кому не нравится, что не удовлетворяют их хотелки, не надо там проживать!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1751
Re: Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против...
Отправлено: 05.08.25 - 11:31
#5
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Чот одни европейцы возмущаются :lol: что за резервация такая :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12098
Re: Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против...
Отправлено: 05.08.25 - 12:24
#6
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Цитата:
абике:
Тем более, что земля не собственность болтунов, а государственная, то гос-ву и решать!

---Конституция РК --***Статья 3 1. Единственным источником государственной власти является народ.***
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