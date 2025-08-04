Re: Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против...

Отправлено: - 11:10

Болтунам, сидящим на скамейке, при советской власти, даже рта не дали бы открыть, а тут забеспокоились за будущий шум от ресторана или за "перегруженные навозом канализационные стоки"! Тем более, что земля не собственность болтунов, а государственная, то гос-ву и решать! За канализацию отвечает Костанай СУ. В акимате, прокуратуре, есть структуры, которые если есть нарушения сразу же начнут атаковать, поэтому кому не нравится, что не удовлетворяют их хотелки, не надо там проживать!