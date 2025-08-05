Отправлено: - 11:05



как ездят на соревнования биатлонисты, лучники?

Цитата:как рассказывал мне покойный двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 1996 года Сергей Беляев из Рудного, возят стрелки с собой в поездах и в самолетах и оружие и патроны, но при этом также везут кучу разрешений и документов.