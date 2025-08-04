Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против строительства ресторана по соседству в Костанае
Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против строительства ресторана по соседству в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 94, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 93
|Зарегистрированные пользователи: Карачун
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать