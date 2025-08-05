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≡ Разрешено ли провозить оружие в поездах Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52291
Разрешено ли провозить оружие в поездах Казахстана
Отправлено: 05.08.25 - 10:26
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Один из казахстанцев поинтересовался, разрешено ли провозить охотничье оружие в поездах Казахстана. Ответ на этот вопрос редакции предоставили в пресс-службе Министерства транспорта.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
325
Re: Разрешено ли провозить оружие в поездах Казахстана
Отправлено: 05.08.25 - 10:26
#1
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А теперь вопрос- как ездят на соревнования биатлонисты, лучники?
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
325
Re: Разрешено ли провозить оружие в поездах Казахстана
Отправлено: 05.08.25 - 10:54
#2
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Почему тогда в автобусах можно перевозить стрелковое оружие в разобранном виде и в чехле?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3807
Разрешено ли провозить оружие в поездах Казахстана
Отправлено: 05.08.25 - 11:05
#3
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Цитата:

как ездят на соревнования биатлонисты, лучники?

как рассказывал мне покойный двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 1996 года Сергей Беляев из Рудного, возят стрелки с собой в поездах и в самолетах и оружие и патроны, но при этом также везут кучу разрешений и документов.
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
325
Re: Разрешено ли провозить оружие в поездах Казахстана
Отправлено: 05.08.25 - 12:19
#4
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Юлия Елисеева - рудничанка, если знакома с Беляевым?
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