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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 22:59
Цитата:
----Ау , тебя за этот призыв ещё не удалили ??? Редакция , призыв к насилию !!!!!!!!!!!!!!!!!
111:
наш русский мир должен убивать как можно
наш русский мир должен убивать как можно
----Ау , тебя за этот призыв ещё не удалили ??? Редакция , призыв к насилию !!!!!!!!!!!!!!!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 23:02
Цитата:
----Ну тогда ты вылитый русский , как ты себя тут выставляешь
111:
ты смотрю на латыша больше похож,
ты смотрю на латыша больше похож,
----Ну тогда ты вылитый русский , как ты себя тут выставляешь
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 23:04
Цитата:
---Ты тут почти всю родословную выложил . У тебя там среди аборигенов Австралии нет случайно родственников
111:
У меня племяш тоже, который погиб за Россию, дед бульбаш, сеструха моя полубульбашка, и знач
У меня племяш тоже, который погиб за Россию, дед бульбаш, сеструха моя полубульбашка, и знач
---Ты тут почти всю родословную выложил . У тебя там среди аборигенов Австралии нет случайно родственников
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 01:50
Цитата:
За такое не удалять, а сажать надо
Гога:
Ау , тебя за этот призыв ещё не удалили ?
Ау , тебя за этот призыв ещё не удалили ?
За такое не удалять, а сажать надо
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 03:31
Цитата:
Какой? И кто именно - "вы"?
111:
Такой вот вы народ.
Такой вот вы народ.
Какой? И кто именно - "вы"?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8235
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 08:18
Цитата:
Вы это те кто за войну! То есть людоеды!
maxsaf:
И кто именно - "в
И кто именно - "в
Вы это те кто за войну! То есть людоеды!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 09:15
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!
Цитата:
Вот ты точно простой как я. Выше про концепцию развития РФ от 2008 года отмечал, где планировали, что к 2020 году средняя зарплата по стране будет 2700 долларов США и семья из трёх человек будет жить в хоромах по 100 кв. метров.
Ты отмечаешь один случай и говоришь всё норм и Россия живёт. А почему цены на хаты взлетели, а где обещанные хоромы на семью из трёх человек по 100 кв. метров?
Вот и думай, элита и олигархи богатеют, о чём свидетельствует статистика, которая избирательно частично засекречена, чтобы глубинный и ядрёный народ не расстраивался. А простой люд - такие же люди как ты и я и их миллионы ждут светлого будущего, ещё не особо грамотные граждане говорят, они воюют и лучше нас живут. Если бы не воевали, тогда в случае реализации концепции развития, жили бы ещё лучше.
[Исправлено: Kairat stayer, 05.08.2025 - 10:33]
Цитата:
Vit:
На счёт зп. Мой родсвеник недавно переехал в РФ. Устроился на первую работу. Завод балтика, взяли не замом не директором а простым разнорабочим. Принеси отнеси и тд 70 тыщ зп. Умножаем почти на 7 по курсу. Почти 500 тыщ тенге. Конечно мало для молодого парня. Он мне звонит говорит Вит помоги. Тут на валбересе парни по 200-250 рубят.я ему Чем помочь то?. Он Там условия экзамен надо сдать. Надо прицеп заломать боком под рампу. А Понял. Короче там будет рядом с тобой инструктор сидеть и наблюдать за тобой. Не пытайся из себя строить профи. Он за 2 секунды прочухает. У него таких как ты каждый день по сто человек. Открывай окно и не стесняйся смотреть на хвост. Просто ты по можешь зеркалу ошибится. Звонит через час. Спасибо. Сдал. А там говорит мужики стояли хвасталась какие они профи многие не сдали. Я ему не слушай не кого я тебе плохого не посоветую. Все 250 тыщ 9арабатывает. Умножаем на 7 это больше ляма. Ну так то норм. Так что Россия живёт. А вот хаты взлетели. Там.
На счёт зп. Мой родсвеник недавно переехал в РФ. Устроился на первую работу. Завод балтика, взяли не замом не директором а простым разнорабочим. Принеси отнеси и тд 70 тыщ зп. Умножаем почти на 7 по курсу. Почти 500 тыщ тенге. Конечно мало для молодого парня. Он мне звонит говорит Вит помоги. Тут на валбересе парни по 200-250 рубят.я ему Чем помочь то?. Он Там условия экзамен надо сдать. Надо прицеп заломать боком под рампу. А Понял. Короче там будет рядом с тобой инструктор сидеть и наблюдать за тобой. Не пытайся из себя строить профи. Он за 2 секунды прочухает. У него таких как ты каждый день по сто человек. Открывай окно и не стесняйся смотреть на хвост. Просто ты по можешь зеркалу ошибится. Звонит через час. Спасибо. Сдал. А там говорит мужики стояли хвасталась какие они профи многие не сдали. Я ему не слушай не кого я тебе плохого не посоветую. Все 250 тыщ 9арабатывает. Умножаем на 7 это больше ляма. Ну так то норм. Так что Россия живёт. А вот хаты взлетели. Там.
Вот ты точно простой как я. Выше про концепцию развития РФ от 2008 года отмечал, где планировали, что к 2020 году средняя зарплата по стране будет 2700 долларов США и семья из трёх человек будет жить в хоромах по 100 кв. метров.
Ты отмечаешь один случай и говоришь всё норм и Россия живёт. А почему цены на хаты взлетели, а где обещанные хоромы на семью из трёх человек по 100 кв. метров?
Вот и думай, элита и олигархи богатеют, о чём свидетельствует статистика, которая избирательно частично засекречена, чтобы глубинный и ядрёный народ не расстраивался. А простой люд - такие же люди как ты и я и их миллионы ждут светлого будущего, ещё не особо грамотные граждане говорят, они воюют и лучше нас живут. Если бы не воевали, тогда в случае реализации концепции развития, жили бы ещё лучше.
[Исправлено: Kairat stayer, 05.08.2025 - 10:33]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8277
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 09:30
Цитата:
Какой курс тенге будет сегодня или завтра - в Казахстане решал раньше ОДИН человек - какой ему надо было, вернее для его предприятии, такой и УСТАНАВЛИВАЛИ- волатильность, плавающий курс и прочая херня - это ХЕРНЯ для публики.
Да и сейчас эти люди тоже во власти и доработались до того, что: - не может богатая страна так стоит ДЕШЕВЛЕ чем киргизская, узбекская и даже таджикская страны.
Добринцофф:
в Казахстане который не с кем не воюет тенга дешевеет буквально ко всем валютам,
в Казахстане который не с кем не воюет тенга дешевеет буквально ко всем валютам,
Какой курс тенге будет сегодня или завтра - в Казахстане решал раньше ОДИН человек - какой ему надо было, вернее для его предприятии, такой и УСТАНАВЛИВАЛИ- волатильность, плавающий курс и прочая херня - это ХЕРНЯ для публики.
Да и сейчас эти люди тоже во власти и доработались до того, что: - не может богатая страна так стоит ДЕШЕВЛЕ чем киргизская, узбекская и даже таджикская страны.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1751
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 09:51
Цитата:
Вроде плохи дела сейчас на WB,даже вон сама эта Ким стала в рекламе сниматься. Связалась с горцами,даже кадыров не смог решить вопрос. Хана ей.
Vit:
на валбересе парни
на валбересе парни
Вроде плохи дела сейчас на WB,даже вон сама эта Ким стала в рекламе сниматься. Связалась с горцами,даже кадыров не смог решить вопрос. Хана ей.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1751
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 09:53
Цитата:
Зачем напрягаться,если можно тупо 8% в месяц делать на курсе? Сам поднял-сам снизил. Оч просто. Что при нурике,что сейчас схемка одна...
ACROS:
Какой курс тенге
Какой курс тенге
Зачем напрягаться,если можно тупо 8% в месяц делать на курсе? Сам поднял-сам снизил. Оч просто. Что при нурике,что сейчас схемка одна...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 10:19
Цитата:
Лакомый кусочек конечно, идёт борьба по его отжатию, как Макс говорит - кто сильнее тот и прав.
После того, как Виталий рассказал классную историю, как хорошо живётся в великой и процветающей России нашим гастербайтерам, сомневаться конечно грешно
Если серьёзно, по сути это большая прибыльная площадка или образно рынок - маркетплейс, где разные продавцы выставляют свои товары, а покупатели могут их искать и покупать.
Сабыр:
Вроде плохи дела сейчас на WB,даже вон сама эта Ким стала в рекламе сниматься. Связалась с горцами, даже кадыров не смог решить вопрос. Хана ей.
Вроде плохи дела сейчас на WB,даже вон сама эта Ким стала в рекламе сниматься. Связалась с горцами, даже кадыров не смог решить вопрос. Хана ей.
Лакомый кусочек конечно, идёт борьба по его отжатию, как Макс говорит - кто сильнее тот и прав.
После того, как Виталий рассказал классную историю, как хорошо живётся в великой и процветающей России нашим гастербайтерам, сомневаться конечно грешно
Если серьёзно, по сути это большая прибыльная площадка или образно рынок - маркетплейс, где разные продавцы выставляют свои товары, а покупатели могут их искать и покупать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 10:22
Цитата:
Так это же вы за войну, а не я, сколько можно повторять одно и тоже.
saba:
Вы это те кто за войну! То есть людоеды!
Вы это те кто за войну! То есть людоеды!
Так это же вы за войну, а не я, сколько можно повторять одно и тоже.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 10:59
Цитата:
---Макс , мне сказали , что тут нет призыва к насилию .
maxsaf:
Гога: Ау , тебя за этот призыв ещё не удалили ? За такое не удалять, а сажать надо
Гога: Ау , тебя за этот призыв ещё не удалили ? За такое не удалять, а сажать надо
---Макс , мне сказали , что тут нет призыва к насилию .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 11:02
Цитата:
Цитата:
Гога: Макс , мне сказали , что тут нет призыва к насилию .Ну да, ну да, как же... А что тогда это такое?
Цитата:
111:
Мы , наш русский мир должен убивать как можно больше русских в Украине, потому что все они там нацисты и даже мирное население
Мы , наш русский мир должен убивать как можно больше русских в Украине, потому что все они там нацисты и даже мирное население
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.08.25 - 11:05
---Это просто личное мнение автора коммента и полемика .
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