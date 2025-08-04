Отправлено: - 09:15

Vit:

На счёт зп. Мой родсвеник недавно переехал в РФ. Устроился на первую работу. Завод балтика, взяли не замом не директором а простым разнорабочим. Принеси отнеси и тд 70 тыщ зп. Умножаем почти на 7 по курсу. Почти 500 тыщ тенге. Конечно мало для молодого парня. Он мне звонит говорит Вит помоги. Тут на валбересе парни по 200-250 рубят.я ему Чем помочь то?. Он Там условия экзамен надо сдать. Надо прицеп заломать боком под рампу. А Понял. Короче там будет рядом с тобой инструктор сидеть и наблюдать за тобой. Не пытайся из себя строить профи. Он за 2 секунды прочухает. У него таких как ты каждый день по сто человек. Открывай окно и не стесняйся смотреть на хвост. Просто ты по можешь зеркалу ошибится. Звонит через час. Спасибо. Сдал. А там говорит мужики стояли хвасталась какие они профи многие не сдали. Я ему не слушай не кого я тебе плохого не посоветую. Все 250 тыщ 9арабатывает. Умножаем на 7 это больше ляма. Ну так то норм. Так что Россия живёт. А вот хаты взлетели. Там.

[Исправлено: Kairat stayer, 05.08.2025 - 10:33]

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!Цитата:Вот ты точно простой как я. Выше про концепцию развития РФ от 2008 года отмечал, где планировали, что к 2020 году средняя зарплата по стране будет 2700 долларов США и семья из трёх человек будет жить в хоромах по 100 кв. метров.Ты отмечаешь один случай и говоришь всё норм и Россия живёт. А почему цены на хаты взлетели, а где обещанные хоромы на семью из трёх человек по 100 кв. метров?Вот и думай, элита и олигархи богатеют, о чём свидетельствует статистика, которая избирательно частично засекречена, чтобы глубинный и ядрёный народ не расстраивался. А простой люд - такие же люди как ты и я и их миллионы ждут светлого будущего, ещё не особо грамотные граждане говорят, они воюют и лучше нас живут. Если бы не воевали, тогда в случае реализации концепции развития, жили бы ещё лучше.