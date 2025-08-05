НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Счёт насчёт счётчика: зачётный расчёт? Как теплосчётчики перестанут принадлежать костанайцам, и сколько мы за это ещё заплатим
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52290
Счёт насчёт счётчика: зачётный расчёт? Как теплосчётчики перестанут принадлежать костанайцам, и сколько мы за это ещё заплатим
Отправлено: 05.08.25 - 09:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте рассмотрим официальный ответ КТЭК, подписанный главным инженером предприятия Вячеславом ПЛОТНИКОВЫМ, и займёмся прогнозами, основанными на объективном анализе и истории вопроса.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8277
Re: Счёт насчёт счётчика: зачётный расчёт? Как теплосчётчики...
Отправлено: 05.08.25 - 09:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///в нужных местах сразу же включились кодовые огоньки,//

Современные Остапы Бендеры: - 1000 и одна - ЗАКОННЫЙ способ ЧЕСТНОГО отьёма денег у ДОВЕРЧИВЫХ или по новому ЛОХОВ-граждан.

В разрезе структуры инфляции - сфера услуг почему то занимает ВЕДУЩЕЕ место, так вот - это тоже внесёт свою, пусть НЕБОЛЬШОЙ,( курочка по зёрнышку), но сотую долю ПРОЦЕНТИКА в рост инфляции- деньги то ВОЗДУШНЫЕ, сделанные "УШЛЫМИ" коммунальщиками из НИЧЕГО - реальной ПРИБАВОЧНОЙ стоимости они же не создали, допустим как Я.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 155, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 154
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS