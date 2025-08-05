Re: Счёт насчёт счётчика: зачётный расчёт? Как теплосчётчики...

Отправлено: - 09:23

Цитата:///в нужных местах сразу же включились кодовые огоньки,//



Современные Остапы Бендеры: - 1000 и одна - ЗАКОННЫЙ способ ЧЕСТНОГО отьёма денег у ДОВЕРЧИВЫХ или по новому ЛОХОВ-граждан.



В разрезе структуры инфляции - сфера услуг почему то занимает ВЕДУЩЕЕ место, так вот - это тоже внесёт свою, пусть НЕБОЛЬШОЙ,( курочка по зёрнышку), но сотую долю ПРОЦЕНТИКА в рост инфляции- деньги то ВОЗДУШНЫЕ, сделанные "УШЛЫМИ" коммунальщиками из НИЧЕГО - реальной ПРИБАВОЧНОЙ стоимости они же не создали, допустим как Я.