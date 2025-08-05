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Счёт насчёт счётчика: зачётный расчёт? Как теплосчётчики перестанут принадлежать костанайцам, и сколько мы за это ещё заплатим
Счёт насчёт счётчика: зачётный расчёт? Как теплосчётчики перестанут принадлежать костанайцам, и сколько мы за это ещё заплатим
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