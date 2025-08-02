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≡ Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку начинается с… частностей»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52288
Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку начинается с… частностей»
Отправлено: 02.08.25 - 13:43
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Да, определенная часть населения (я имею в виду старшее поколение) не хотела бы расставаться с привычными названиями и их разными, устоявшимися в сознании интерпретациями. Но я считаю такое положение вещей временным.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28317
Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку начинается с… частностей»
Отправлено: 05.08.25 - 03:39
#15
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Цитата:
ACROS:
Не политизируйте и как говорят мены, "не гоните волну"- читайте Токаева: - он же РАЗРЕШИЛ называть её ТАК как вам УДОБНО: Алматы или Алма-Ата.

Так это надо автору сказать, он же начал тут эту волну гнать. А мне ни так ни так не удобно. Удобно "Алмата" или "в Алмате". Самый норм вариант для меня ))
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