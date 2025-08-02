Отправлено: - 03:39

ACROS:

Не политизируйте и как говорят мены, "не гоните волну"- читайте Токаева: - он же РАЗРЕШИЛ называть её ТАК как вам УДОБНО: Алматы или Алма-Ата.

Цитата:Так это надо автору сказать, он же начал тут эту волну гнать. А мне ни так ни так не удобно. Удобно "Алмата" или "в Алмате". Самый норм вариант для меня ))