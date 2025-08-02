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Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку начинается с… частностей»
Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку начинается с… частностей»
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