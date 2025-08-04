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≡ Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против строительства ресторана по соседству в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52288
Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против строительства ресторана по соседству в Костанае
Отправлено: 04.08.25 - 21:55
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Когда-то это место было очень тихим – знаю, как человек, который прожил здесь 40 лет. Сейчас по соседству с домом идёт строительство ресторана. Объекта по определению шумного и беспокойного. Но ладно бы только это…
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1720
Дубовые недоразумения - Жильцы многоэтажки выступают против строительства ресторана по соседству в Костанае
Отправлено: 04.08.25 - 21:55
#1
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Уважаемый (нет) помощник бригадира, ветки деревьев так не пилятся, их нужно срезать непосредственно у ствола. Тем более что премо перед лицом у вас был образец правильно удаленной ветви. Сильно подозреваю что и строитель он такой же как и срезатель ветвей.

[Исправлено: Карачун, 04.08.2025 - 22:57]
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