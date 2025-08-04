Отправлено: - 19:20

Kairat stayer:

Цитата:На счёт зп. Мой родсвеник недавно переехал в РФ. Устроился на первую работу. Завод балтика, взяли не замом не директором а простым разнорабочим. Принеси отнеси и тд 70 тыщ зп. Умножаем почти на 7 по курсу. Почти 500 тыщ тенге. Конечно мало для молодого парня.Он мне звонит говорит Вит помоги. Тут на валбересе парни по 200-250 рубят.я ему Чем помочь то?. Он Там условия экзамен надо сдать. Надо прицеп заломать боком под рампу. А Понял. Короче там будет рядом с тобой инструктор сидеть и наблюдать за тобой. Не пытайся из себя строить профи.Он за 2 секунды прочухает. У него таких как ты каждый день по сто человек. Открывай окно и не стесняйся смотреть на хвост. Просто ты по можешь зеркалу ошибится. Звонит через час. Спасибо. Сдал. А там говорит мужики стояли хвасталась какие они профи многие не сдали. Я ему не слушай не кого я тебе плохого не посоветую.Все 250 тыщ 9арабатывает. Умножаем на 7 это больше ляма. Ну так то норм. Так что Россия живёт. А вот хаты взлетели. Там.