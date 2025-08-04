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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7285
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 18:40
#8026
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Цитата:
Добринцофф:
У них санкции и изоляция,но при этом рубль стабильный,а в Казахстане который не с кем не воюет тенга дешевеет буквально ко всем валютам, Даже украинская гривнна окакзалась устойчивее чем Казахстанский тенге.


Писец постепенно будет подкрадываться, сразу не развалится, нужно ждать :lol: :lol: :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7285
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 19:00
#8027
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Если Индия сократит или прекратит закупки сырой нефти из России, тогда последние потеряют доходы. Д.Трамп может ввести вторичные санкций против китайских, турецких банков, тоже отразится, торговля уменьшится.

Отмечают, что Россия инициировала приезд С.Уиткоффа до истечения последнего ультиматума Д.Трампа (10 дней), ориентировочно 6-7 августа 2025 года (среда-четверг). Россия хочет смягчить санкций, если не договорятся, США может ввести вторичные санкций, включая запрет импорта нефти, также выше отметил, санкций касающейся банковского сектора и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 04.08.2025 - 20:02]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45632
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 19:11
#8028
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Цитата:
Vit:

Цитата:
признают 300 тыщ дезертиров.

Ну ты то тоже в коей то мере, уже 4 года рвешься спасать русских в Украину и отсиживаешься тут ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45632
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 19:15
#8029
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Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
них санкции и изоляция,но при этом рубль стабильный,а

Ну ты наш, русский, оправдываешь ту бойню рублем, мол у нас все прекрасно
И ты прав
Мы , наш русский мир должен убивать как можно больше русских в Украине, потому что все они там нацисты и даже мирное население
Ты с первых дней восхищен этой войной и до последнего украинца, я рад что такие патриоты у нас есть!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7285
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 19:18
#8030
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С.Уиткофф прилетит в Москву 06.08.2025 года.


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16821
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 19:20
#8031
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Цитата:
Kairat stayer:
На счёт зп. Мой родсвеник недавно переехал в РФ. Устроился на первую работу. Завод балтика, взяли не замом не директором а простым разнорабочим. Принеси отнеси и тд 70 тыщ зп. Умножаем почти на 7 по курсу. Почти 500 тыщ тенге. Конечно мало для молодого парня.
Он мне звонит говорит Вит помоги. Тут на валбересе парни по 200-250 рубят.я ему Чем помочь то?. Он Там условия экзамен надо сдать. Надо прицеп заломать боком под рампу. А Понял. Короче там будет рядом с тобой инструктор сидеть и наблюдать за тобой. Не пытайся из себя строить профи.
Он за 2 секунды прочухает. У него таких как ты каждый день по сто человек. Открывай окно и не стесняйся смотреть на хвост. Просто ты по можешь зеркалу ошибится. Звонит через час. Спасибо. Сдал. А там говорит мужики стояли хвасталась какие они профи многие не сдали. Я ему не слушай не кого я тебе плохого не посоветую.
Все 250 тыщ 9арабатывает. Умножаем на 7 это больше ляма. Ну так то норм. Так что Россия живёт. А вот хаты взлетели. Там.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45632
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 19:23
#8032
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45632
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 19:25
#8033
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ага, сначала скакали за безвизом в Европу, а потом, кто успел - слинял, кто не успел - мечтает слинять. Вот такая она любовь к Родине и к мове.

Ты думаешь вы все такие?
Ну да, я скорей согласен
Ни одного Кента хохла никогда в жизни не было и даже товарища
Такой вот вы народ..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45632
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 19:31
#8034
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Цитата:
Vit:

Цитата:
Украина из за своей русофобией и декомунизации потеряла огромный рынок.

Ладно Украина, Россия теряет нефтяной на триллионы долларов
Сейчас бы без войны весь этот рынок на 750 ярдов, который отжимает Трамп, был бы российским и да, она богаче нас была бы в разы без этой войны и мы все бы потянулись туда, тем более я своей на выбор давал, куда уехать в Костанай или в Тюмень, русская жена выбрала Костанай..
А потом бы увидела как хорошо в России, разве не выбрала бы ее?
Чем ты так рад, что у меня 19ти летний племяш погиб на этой войне, убивая чьих то русских таких же племяшей?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45632
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 19:37
#8035
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Прежде чем у хохла в заду что то разглядывать, нужно подумать о себе и посмотреть на себя, а все ли в порядке с твоей головой, если ты к украинцу в зад лезешь и ковыряешься там пальчиками..
В конце концов это его зад.
И следить нужно за своим, а не чужим..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12091
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 20:05
#8036
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Цитата:
111:
меня 19ти летний племяш погиб на этой войне,

---Когда уже перестанешь всуе поминать его прах ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45632
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 20:40
#8037
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Цитата:
Гога:

Цитата:
Когда уже перестанешь всуе поминать его прах ?

Героев будем помнить всегда.
Или он для тебя не Герой и не спас Россию от нацистов?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16821
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 21:02
#8038
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Цитата:
111: русская жена выбрала Костанай
Не свести. Не похожа она на русскую.Чернявая она, это больше к молдованом присуще. Посмотри на Софию Ротару. Молдованка скорей всего. И жена твоя тоже.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45632
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 21:06
#8039
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Цитата:
Vit:

Цитата:
Посмотри на Софию Ротару

Да, и ты смотрю на латыша больше похож, потому их больше любишь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45632
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 21:14
#8040
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У меня племяш тоже, который погиб за Россию, дед бульбаш, сеструха моя полубульбашка, и значит они нелюди, не русские?
Второй племяш полу казах полурусский, тоже не имеет права в России жить и называть себя русским?
Вижу Вит в твоих словах какие то нацисткие нотки..
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