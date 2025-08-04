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≡ Задержание вице-министра транспорта подтвердили в КНБ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52288
Задержание вице-министра транспорта подтвердили в КНБ
Отправлено: 04.08.25 - 13:23
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Служба по противодействию коррупции КНБ подтвердила задержание вице-министра транспорта Сатжана Аблалиева. Сообщается, что его подозревают в получении взятки. Вице-министра взяли под стражу.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
870
Re: Задержание вице-министра транспорта подтвердили в КНБ
Отправлено: 04.08.25 - 13:23
#1
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а министр транспорта неужели чист? почему не приходят к нему?
аким СКО, тоже белый и пушистый?
все мало им. когда уже нахапаются.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3806
Re: Задержание вице-министра транспорта подтвердили в КНБ
Отправлено: 04.08.25 - 13:50
#2
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Вопрос - а чьим замом был Аблалиев, когда работал работал заместителем акима Северо-Казахстанской области?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12091
Re: Задержание вице-министра транспорта подтвердили в КНБ
Отправлено: 04.08.25 - 14:43
#3
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---Ну не было такого ! И вдруг снова :-x
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1026
Re: Задержание вице-министра транспорта подтвердили в КНБ
Отправлено: 04.08.25 - 14:47
#4
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В этом гос-ве при таких темпах воровства и мздоимства, каждый второй будет судим! А толку то, что выявили преступника, в этом гос-ве, если мера наказания несущественная : кормежка преступника за счет налогов и бюджета? Самое лучшее наказание, это когда преступника после приговора не надо кормить, охранять и содержать!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16821
Re: Задержание вице-министра транспорта подтвердили в КНБ
Отправлено: 04.08.25 - 16:31
#5
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Года три назад один депутат резко раскритовал министра транспорта. Показывали по тв, потом завирусилось его выступление.
Суть в том что душат местных перевозчиков. Отдают дозвола беларусам. (дозвола эта такая бумага без которой ты не заедешь не в Китай не в Европу, наличие визы этого мало, а дозвола выдаются между странами в ограниченном количестве)

Сегодня беларуссы по открывали свои базы в алматы, кучу новых машин притащили. Номера алматинские на вешали. Наших водителей к себе переманили. Хотя до санкций и войны они нас за людей не считали и на работу не брали. Ну может единичные случаи по знакомству.

Думаю схема выдачи дозвола простая. Приносишь чемодан денег, взамен получаешь чемодан дозвол ов. А если я приду со например со своими 2-3 машинами, то мне скажут Алёша иди домой возится нам лень с тобой)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
777
Re: Задержание вице-министра транспорта подтвердили в КНБ
Отправлено: 04.08.25 - 18:09
#6
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твари, таких надо казнить. Эти преступления приравнять к госизмене и на веревку. Пулю и то на них жалко. А веревка она многих может обслужить.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1026
Re: Задержание вице-министра транспорта подтвердили в КНБ
Отправлено: 04.08.25 - 20:58
#7
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Цитата:
рихард:
Эти преступления приравнять к госизмене и на веревку. Пулю и то на них жалко.

Веревку и пулю жалко стало в гос-ве и поэтому убрали высшую меру наказания! Невыгодно!
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