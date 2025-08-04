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≡ Водителя с незаконными спецсигналами на машине задержали в центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52288
Водителя с незаконными спецсигналами на машине задержали в центре Костаная
Отправлено: 04.08.25 - 16:00
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Автомобиль Mitsubishi привлек внимание патрульных полицейских вечером 3 августа в центре города. За рулем был 48-летний местный житель. При проверке документов полицейские заметили, что на машине установлены специальные звуковые устройства, использование которых без разрешения запрещено.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16821
Re: Водителя с незаконными спецсигналами на машине задержали в...
Отправлено: 04.08.25 - 16:00
#1
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Скорей всего травмат или газмат. Их продают в охотничих магазинах. А в России так на каждом углу в каждой хлебопекарни. А вот нож то боевой. Зачем его возить в машине? У меня в машине обыкновенный кухонный, колбасу нарезать. Я не собираюсь не кого резать боевым и жизнь себе исколечить.

Как сказал Брюс ли, мой самый лучший бой тот который я избежал.

В этих слов он просто сказал что я не планирую использовать свои навыки в карате на улице и портить себе жизнь.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1026
Re: Водителя с незаконными спецсигналами на машине задержали в...
Отправлено: 04.08.25 - 20:51
#2
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Раньше были мужики и никогда не применяли ни ножи, ни пистолеты, не топоры, а просто применяли кулаки, и даже не били ногами, а сейчас народ мелкий, но пакостный, так и норовит арсеналом пугнуть, особенно полицейских! Поэтому в этом гос-ве скоро каждый будет судим! Если водила пьяный от наркотиков или под шафе, то обыск нужно делать обязательно с целью выявления оружия, наркотиков, вейпов, травматов, газового оружия, кастетов, бит! Надо всегда карать жестко, чтобы в будущем полицейским не применять оружие без предупреждения!
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