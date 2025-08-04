Re: Водителя с незаконными спецсигналами на машине задержали в...

Отправлено: - 16:00

Скорей всего травмат или газмат. Их продают в охотничих магазинах. А в России так на каждом углу в каждой хлебопекарни. А вот нож то боевой. Зачем его возить в машине? У меня в машине обыкновенный кухонный, колбасу нарезать. Я не собираюсь не кого резать боевым и жизнь себе исколечить.



Как сказал Брюс ли, мой самый лучший бой тот который я избежал.



В этих слов он просто сказал что я не планирую использовать свои навыки в карате на улице и портить себе жизнь.