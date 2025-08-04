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Водителя с незаконными спецсигналами на машине задержали в центре Костаная
Водителя с незаконными спецсигналами на машине задержали в центре Костаная
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