Re: Лишение прав грозит лихачу на "Приоре" за четыре...

Отправлено: - 19:14

......надо батыра простить на первый раз и не штрафовать,молодой а то вдруг семья дети маленькие жена не работает по семейному бюджету бобахнит,а то придумали как нарушение так штрафы не соизмеримые с зарплатой....