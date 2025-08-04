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≡ Лишение прав грозит лихачу на "Приоре" за четыре нарушения ПДД на одном перекрестке Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52288
Лишение прав грозит лихачу на "Приоре" за четыре нарушения ПДД на одном перекрестке Костаная
Отправлено: 04.08.25 - 18:03
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Опасный проезд через оживленный перекресток устроил водитель LADA Priora. Читатели "НГ" прислали видео, на котором видно, как водитель лихо срезает угол на перекрестке улиц Гоголя и Абая утром 4 августа.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
777
Re: Лишение прав грозит лихачу на "Приоре" за четыре...
Отправлено: 04.08.25 - 18:03
#1
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почему грозит? Надо жестко наказывать без всяких угроз. Спокойнее будет на дорогах
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2102
Re: Лишение прав грозит лихачу на "Приоре" за четыре...
Отправлено: 04.08.25 - 19:14
#2
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......надо батыра простить на первый раз и не штрафовать,молодой а то вдруг семья дети маленькие жена не работает по семейному бюджету бобахнит,а то придумали как нарушение так штрафы не соизмеримые с зарплатой....
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1026
Re: Лишение прав грозит лихачу на "Приоре" за четыре...
Отправлено: 04.08.25 - 20:41
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
придумали как нарушение так штрафы не соизмеримые с зарплатой....

Штрафы можно не давать, если население согласится на другую меру наказания: телесное наказание по судебному решению! И поэтому нарушители, которым не жалко семьи, детей, а жалко своей шкуры, будут всегда оштрафованы!
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