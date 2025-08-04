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≡ Иная квадратура, иное место парковки - Микрорайоны Астана и Байтерек в Костанайской области строят по новым стандартам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52287
Иная квадратура, иное место парковки - Микрорайоны Астана и Байтерек в Костанайской области строят по новым стандартам
Отправлено: 04.08.25 - 19:34
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Площадь 2-комнатных квартир такая, какая раньше была у 3-комнатных. Машины в строящихся микрорайонах города Тобыл будут парковать вокруг ЖК, а заехать внутрь двора теперь невозможно - это территория исключительно для пешеходов.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2102
Re: Иная квадратура, иное место парковки - Микрорайоны Астана и...
Отправлено: 04.08.25 - 19:34
#1
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......газа не хватает току мало где брать эту энергию для отопления и освещения?а да забыл рядом недалеко стоят ветровики,а тепло можно брать из земли как в Европе они от газа отказались и теперече качают тепло и воду из землиhttps://youtu.be/JmBsMRJ9ifE?si=lwy1jkvpYB04pvk4------
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45629
Re: Иная квадратура, иное место парковки - Микрорайоны Астана и...
Отправлено: 04.08.25 - 19:53
#2
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Это напротив Мичурина что ли?
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