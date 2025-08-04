Re: Иная квадратура, иное место парковки - Микрорайоны Астана и...

Отправлено: - 19:34

......газа не хватает току мало где брать эту энергию для отопления и освещения?а да забыл рядом недалеко стоят ветровики,а тепло можно брать из земли как в Европе они от газа отказались и теперече качают тепло и воду из землиhttps://youtu.be/JmBsMRJ9ifE?si=lwy1jkvpYB04pvk4------