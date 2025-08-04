Отправлено: - 18:05

Vit:

Но это уже мелочи по сравнению до войны...

Цитата:На мой взгляд Россия не тем путём пошла, я у тебя до войны в 2019 году спрашивал, выполнили ли они концепцию развития от 2008 года, где планировали, что к 2020 году в великой России средняя зарплата будет 2700 долларов США и семья из трех человек будут жить в хоромах 100 кв.метров.Значит ресурсы были, если планировали. Что получили - изоляцию, санкций, к чему всё приведёт. Санкций не снимут, уйдёт Д.Трамп. придёт другой и.т.д.Процитирую самого себя, пожалуйста:Виталий ты-же много передвигаешься, в том числе и в РФ, а что там Концепцию развития до 2020 года не выполнили что ли? Осталось-же менее одного месяца, да и тут форумчанин под ником Я на днях отмечал, что они по многим направлениям преуспели, я тоже с ним согласился.В 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года.Ладно у нас семья получает якобы 500 000 тенге, ну 2700 долларов это-же больше миллиона тенге, даже по курсу 386 тенге за доллар получается 1 042 200 тенге. Ну и 100 квадратных метров жилплощади на троих тоже-же неплохо-же.Подробнее здесь: