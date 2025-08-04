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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7282
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 14:34
#8011
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Вторую и третью АЭС в Казахстане построит Китай, об этом на днях сообщил первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7282
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 14:37
#8012
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Вчера Генсек ООН Антониу Гутерриш посетил с официальным визитом Казахстан.


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 14:56
#8013
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Цитата:
maxsaf:
а теперь свободный, довольный, живой, и ещё сюда развлекаться захожу

----Макс , молодец !!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 14:59
#8014
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Цитата:
Kairat stayer:
Также тогдашние правители трёх стран

----Три малограмотных чела .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 15:00
#8015
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Цитата:
Kairat stayer:
гармошкой под 100 грамм.

---Там явно больше было :lol: ;-) :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 15:05
#8016
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Цитата:
Kairat stayer:
Любовь к Родине,

---Ой бай , откуда вы это выкопали ??? Это было в СССР .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 15:06
#8017
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Цитата:
Kairat stayer:
Украинцы выбрали свободу

------Свободу от кого и от чего ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 15:08
#8018
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Цитата:
Kairat stayer:
Когда сами слиняли за лучшей жизнью

---Я бы тоже слинял . Но надо было в свое время
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7282
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 17:04
#8019
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Цитата:
Гога:
-----Свободу от кого и от чего ???


Хороший вопрос - от кого и от чего?

- В Украине проводят конкурентные выборы, есть сменяемость власти. Вона выбрали президентом В.Зеленского, как любят говорит ура патриоты - клоуна, который умеет без рук играть на пианино (Макс фото выставлял), свой парень из народа.
- Формировалось активное гражданское общество, которое стремится к Евро интеграции, статус кандидата присвоен ЕС - открывает в перспективе путь к интеграции, а не конопатит окно в Европу.
- Есть критика власти, свобода слова не ограничена, интернет свободный и не ограничивается.
- Страна пользуется поддержкой проклятых для вас США и Запада, получает военную, экономическую и гуманитарную помощь.
- Имеет имидж на международной арене борца за свободу и жертвы агрессии. Конечно отмечается глубокая усталость от войны, но сохраняется стремление к свободе и борьбе, о чём свидетельствует факт, что противостояние продолжается более трёх с половиной лет.
- Выбрали европейский путь демократии и развития, несмотря на цену и страдания народа благодаря якобы своим братьям.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7282
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 17:08
#8020
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Цитата:
Гога:
---Я бы тоже слинял . Но надо было в свое время


Всему своё время, вас в Северной Корее ждут с распростёртыми объятиями, уже пансионаты построили и прямые рейсы организовали - добро пожаловать туды, правда туристами! :lol: :lol: :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7282
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 17:28
#8021
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Цитата:
Гога:
---Ой бай , откуда вы это выкопали ??? Это было в СССР .


Осознанный выбор гораздо ценнее, истинные патриоты всегда были и есть - это те граждане, которые Родину любят даже тогда, когда у неё не всё в порядке.

В СССР для простого народа перед развалом особого выбора не было, помню очереди за колбасой, водкой и.т.д. - да народ Родину сильно любил, но ничего не смог сделать по сохранению страны. Выше же сами про малограмотных челов отмечаете, которые без согласия граждан развалили союз - вот вам и ОЙБАЙ! :-P :-P :-P
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16819
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 17:36
#8022
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Цитата:
Kairat stayer: Осознанный выбор гораздо ценнее, истинные патриоты всегда были и есть - это те граждане, которые Родину любят даже тогда, когда у неё не всё в порядке
Поэтому ТЦК отлавливают свои граждан. Сегодня смотрел новости. Там сказали что сама Украина признают 300 тыщ дезертиров.

Украина из за своей русофобией и декомунизации потеряла огромный рынок. Да частично в обход санкций они пытаются свой товар на рынок затащить. Но это уже мелочи по сравнению до войны. :-x
И Европа им ограничения поставила. Зеленскому то пофиг он только притворяется патриотом Украины.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7282
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 17:53
#8023
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Цитата:
Vit:
Поэтому ТЦК отлавливают свои граждан. Сегодня смотрел новости. Там сказали что сама Украина признают 300 тыщ дезертиров.


Дезертиры с обоих сторон ест, ты лучше собирай деньги и посети Северную Корею, там правда россиян ждут. Но ничего скажешь - что ура патриот, друг и.т.д. В Европах был же, как и Ильяс - восхищались, мол живут как в сказке :lol: :lol: :lol:


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7282
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 18:05
#8024
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Цитата:
Vit:
Но это уже мелочи по сравнению до войны...


На мой взгляд Россия не тем путём пошла, я у тебя до войны в 2019 году спрашивал, выполнили ли они концепцию развития от 2008 года, где планировали, что к 2020 году в великой России средняя зарплата будет 2700 долларов США и семья из трех человек будут жить в хоромах 100 кв.метров.

Значит ресурсы были, если планировали. Что получили - изоляцию, санкций, к чему всё приведёт. Санкций не снимут, уйдёт Д.Трамп. придёт другой и.т.д.

Процитирую самого себя, пожалуйста:

Виталий ты-же много передвигаешься, в том числе и в РФ, а что там Концепцию развития до 2020 года не выполнили что ли? Осталось-же менее одного месяца, да и тут форумчанин под ником Я на днях отмечал, что они по многим направлениям преуспели, я тоже с ним согласился.

В 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года.

Ладно у нас семья получает якобы 500 000 тенге, ну 2700 долларов это-же больше миллиона тенге, даже по курсу 386 тенге за доллар получается 1 042 200 тенге. Ну и 100 квадратных метров жилплощади на троих тоже-же неплохо-же.

Подробнее здесь:
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