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Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52286
Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 03.08.25 - 19:19
Министерство здравоохранения Казахстана внесло изменения в правила кастрации осуждённого до его освобождения из мест лишения свободы. Согласно приказу, предлагается внести поправку о применении химической кастрации.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45622
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 03.08.25 - 19:19
Статья написана как будто для педофилов..
Уведомить их что ли в каких то там изменениях?
Уведомить их что ли в каких то там изменениях?
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 03.08.25 - 20:13
Цитата:
Что то мудрят наши чиновники:- не проще ли за 6 месяйев до откидки- медику с надзирателем зайти в камеру, усыпить его и ЧИК-ЧИРИК ножом или ножницами- отрезать ТО что ему будет на воле мешать вернуться к НОРМАЛЬНОЙ жизни - и никаких проблем - и не надо будет вести за ним ни 8-летний, ни ПОЖИЗНЕННЫЙ надзор.
111:
Уведомить их что ли в каких то там изменениях?
Уведомить их что ли в каких то там изменениях?
Что то мудрят наши чиновники:- не проще ли за 6 месяйев до откидки- медику с надзирателем зайти в камеру, усыпить его и ЧИК-ЧИРИК ножом или ножницами- отрезать ТО что ему будет на воле мешать вернуться к НОРМАЛЬНОЙ жизни - и никаких проблем - и не надо будет вести за ним ни 8-летний, ни ПОЖИЗНЕННЫЙ надзор.
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 03.08.25 - 21:59
Цитата:
Я тоже не понял этот момент. Если проведут кастрацию, то зачем пожизненный надзор?
ACROS:
и никаких проблем - и не надо будет вести за ним ни 8-летний, ни ПОЖИЗНЕННЫЙ надзор.
и никаких проблем - и не надо будет вести за ним ни 8-летний, ни ПОЖИЗНЕННЫЙ надзор.
Я тоже не понял этот момент. Если проведут кастрацию, то зачем пожизненный надзор?
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 04.08.25 - 08:25
Цитата:
Очевидно просто до БАНАЛЬНОГО: бюджет, выделение, освоение, штаты и так далее до элементарного воровства денег- просто ЗАВУАЛИРОВАНО под имитацию защиты прав осуждённых и прочих элементов подобного толка.
maxsaf:
то зачем пожизненный надзор?
то зачем пожизненный надзор?
Очевидно просто до БАНАЛЬНОГО: бюджет, выделение, освоение, штаты и так далее до элементарного воровства денег- просто ЗАВУАЛИРОВАНО под имитацию защиты прав осуждённых и прочих элементов подобного толка.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2290
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 04.08.25 - 10:07
Цитата:
так химическая кастрация решается большой дозой виагры..необходимо хирургическое вмешательство..
maxsaf:
Я тоже не понял этот момент. Если проведут кастрацию, то зачем пожизненный надзор?
Я тоже не понял этот момент. Если проведут кастрацию, то зачем пожизненный надзор?
так химическая кастрация решается большой дозой виагры..необходимо хирургическое вмешательство..
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 04.08.25 - 10:40
Цитата:
А затем. Лишившись возможности удовлетворять свои извращённые потребности обычным способом, кастрат может это делать с помощью чудовищных способов сублимации. Сами додумаете или примеров накидать?
За потенциальными изуверами должен быть неусыпный контроль. Потому что кастрация (хоть химическая, хоть хирургическая) лишает только эрекции, но не исправляет поломок в мозге. Некоторых их этих "успокоенных кастрацией" следует бояться ещё больше, чем до неё.
maxsaf:
Если проведут кастрацию, то зачем пожизненный надзор?
Если проведут кастрацию, то зачем пожизненный надзор?
А затем. Лишившись возможности удовлетворять свои извращённые потребности обычным способом, кастрат может это делать с помощью чудовищных способов сублимации. Сами додумаете или примеров накидать?
За потенциальными изуверами должен быть неусыпный контроль. Потому что кастрация (хоть химическая, хоть хирургическая) лишает только эрекции, но не исправляет поломок в мозге. Некоторых их этих "успокоенных кастрацией" следует бояться ещё больше, чем до неё.
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 04.08.25 - 11:06
Цитата:
Не, сам не думаю, моя фантазия на такое не рассчитана. Пояснять тоже не нужно - моя психика на такое не рассчитана.
Елена Пикельная:
Сами додумаете
Сами додумаете
Не, сам не думаю, моя фантазия на такое не рассчитана. Пояснять тоже не нужно - моя психика на такое не рассчитана.
Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 04.08.25 - 11:15
Цитата:
Тогда тем более: - НОЖ и только НОЖ.
А, писить- палочку или трубку сбоку.
Елена Пикельная:
Некоторых их этих "успокоенных кастрацией" следует бояться ещё больше, чем до неё.
Некоторых их этих "успокоенных кастрацией" следует бояться ещё больше, чем до неё.
Тогда тем более: - НОЖ и только НОЖ.
А, писить- палочку или трубку сбоку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1023
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 04.08.25 - 14:52
Педофил-это психически нездоровая биоособь и поэтому кастрата нужно загонять в психбольницу, где вводить только успокоительные, успокаивающие на оставшуюся жизнь!
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 04.08.25 - 17:07
Цитата:
Ну, на Ютубе куча трукрайм историй, среди них встречаются и про этих особей.
maxsaf:
моя фантазия на такое не рассчитана
моя фантазия на такое не рассчитана
Ну, на Ютубе куча трукрайм историй, среди них встречаются и про этих особей.
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 04.08.25 - 17:10
Цитата:
Вы невнимательно прочитали, что я написала. Не так уж и важно - препарат или нож. Они могут сублимировать самыми ужасными способами и это почти всегда заканчивается смертью жертвы. Поэтому следить ежеминутно за ними! Там ужас, что под черепушкой творится.
ACROS:
Тогда тем более: - НОЖ и только НОЖ. А, писить- палочку или трубку сбоку.
Тогда тем более: - НОЖ и только НОЖ. А, писить- палочку или трубку сбоку.
Вы невнимательно прочитали, что я написала. Не так уж и важно - препарат или нож. Они могут сублимировать самыми ужасными способами и это почти всегда заканчивается смертью жертвы. Поэтому следить ежеминутно за ними! Там ужас, что под черепушкой творится.
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