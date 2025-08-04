- В Украине проводят конкурентные выборы, есть сменяемость власти. Вона выбрали президентом В.Зеленского, как любят говорит ура патриоты - клоуна, который умеет без рук играть на пианино (Макс фото выставлял), свой парень из народа. - Формировалось активное гражданское общество, которое стремится к Евро интеграции, статус кандидата присвоен ЕС - открывает в перспективе путь к интеграции, а не конопатит окно в Европу. - Есть критика власти, свобода слова не ограничена, интернет свободный и не ограничивается. - Страна пользуется поддержкой проклятых для вас США и Запада, получает военную, экономическую и гуманитарную помощь. - Имеет имидж на международной арене борца за свободу и жертвы агрессии. Конечно отмечается глубокая усталость от войны, но сохраняется стремление к свободе и борьбе, о чём свидетельствует факт, что противостояние продолжается более трёх с половиной лет. - Выбрали европейский путь демократии и развития, несмотря на цену и страдания народа благодаря якобы своим братьям.
Гога: ---Ой бай , откуда вы это выкопали ??? Это было в СССР .
Осознанный выбор гораздо ценнее, истинные патриоты всегда были и есть - это те граждане, которые Родину любят даже тогда, когда у неё не всё в порядке.
В СССР для простого народа перед развалом особого выбора не было, помню очереди за колбасой, водкой и.т.д. - да народ Родину сильно любил, но ничего не смог сделать по сохранению страны. Выше же сами про малограмотных челов отмечаете, которые без согласия граждан развалили союз - вот вам и ОЙБАЙ!
Kairat stayer: Осознанный выбор гораздо ценнее, истинные патриоты всегда были и есть - это те граждане, которые Родину любят даже тогда, когда у неё не всё в порядке
Поэтому ТЦК отлавливают свои граждан. Сегодня смотрел новости. Там сказали что сама Украина признают 300 тыщ дезертиров.
Украина из за своей русофобией и декомунизации потеряла огромный рынок. Да частично в обход санкций они пытаются свой товар на рынок затащить. Но это уже мелочи по сравнению до войны. И Европа им ограничения поставила. Зеленскому то пофиг он только притворяется патриотом Украины.
Vit: Поэтому ТЦК отлавливают свои граждан. Сегодня смотрел новости. Там сказали что сама Украина признают 300 тыщ дезертиров.
Дезертиры с обоих сторон ест, ты лучше собирай деньги и посети Северную Корею, там правда россиян ждут. Но ничего скажешь - что ура патриот, друг и.т.д. В Европах был же, как и Ильяс - восхищались, мол живут как в сказке
На мой взгляд Россия не тем путём пошла, я у тебя до войны в 2019 году спрашивал, выполнили ли они концепцию развития от 2008 года, где планировали, что к 2020 году в великой России средняя зарплата будет 2700 долларов США и семья из трех человек будут жить в хоромах 100 кв.метров.
Значит ресурсы были, если планировали. Что получили - изоляцию, санкций, к чему всё приведёт. Санкций не снимут, уйдёт Д.Трамп. придёт другой и.т.д.
Процитирую самого себя, пожалуйста:
Виталий ты-же много передвигаешься, в том числе и в РФ, а что там Концепцию развития до 2020 года не выполнили что ли? Осталось-же менее одного месяца, да и тут форумчанин под ником Я на днях отмечал, что они по многим направлениям преуспели, я тоже с ним согласился.
В 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года.
Ладно у нас семья получает якобы 500 000 тенге, ну 2700 долларов это-же больше миллиона тенге, даже по курсу 386 тенге за доллар получается 1 042 200 тенге. Ну и 100 квадратных метров жилплощади на троих тоже-же неплохо-же.
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