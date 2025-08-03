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≡ Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52286
Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 03.08.25 - 19:19
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Министерство здравоохранения Казахстана внесло изменения в правила кастрации осуждённого до его освобождения из мест лишения свободы. Согласно приказу, предлагается внести поправку о применении химической кастрации.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45622
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 03.08.25 - 19:19
#1
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Статья написана как будто для педофилов..
Уведомить их что ли в каких то там изменениях?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8275
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 03.08.25 - 20:13
#2
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Цитата:
111:
Уведомить их что ли в каких то там изменениях?


Что то мудрят наши чиновники:- не проще ли за 6 месяйев до откидки- медику с надзирателем зайти в камеру, усыпить его и ЧИК-ЧИРИК ножом или ножницами- отрезать ТО что ему будет на воле мешать вернуться к НОРМАЛЬНОЙ жизни - и никаких проблем - и не надо будет вести за ним ни 8-летний, ни ПОЖИЗНЕННЫЙ надзор.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28314
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 03.08.25 - 21:59
#3
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Цитата:
ACROS:
и никаких проблем - и не надо будет вести за ним ни 8-летний, ни ПОЖИЗНЕННЫЙ надзор.

Я тоже не понял этот момент. Если проведут кастрацию, то зачем пожизненный надзор?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8275
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 04.08.25 - 08:25
#4
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Цитата:
maxsaf:
то зачем пожизненный надзор?


Очевидно просто до БАНАЛЬНОГО: бюджет, выделение, освоение, штаты и так далее до элементарного воровства денег- просто ЗАВУАЛИРОВАНО под имитацию защиты прав осуждённых и прочих элементов подобного толка.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2290
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 04.08.25 - 10:07
#5
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Цитата:
maxsaf:
Я тоже не понял этот момент. Если проведут кастрацию, то зачем пожизненный надзор?

так химическая кастрация решается большой дозой виагры..необходимо хирургическое вмешательство..
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
617
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 04.08.25 - 10:40
#6
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Цитата:
maxsaf:
Если проведут кастрацию, то зачем пожизненный надзор?

А затем. Лишившись возможности удовлетворять свои извращённые потребности обычным способом, кастрат может это делать с помощью чудовищных способов сублимации. Сами додумаете или примеров накидать?
За потенциальными изуверами должен быть неусыпный контроль. Потому что кастрация (хоть химическая, хоть хирургическая) лишает только эрекции, но не исправляет поломок в мозге. Некоторых их этих "успокоенных кастрацией" следует бояться ещё больше, чем до неё.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28314
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 04.08.25 - 11:06
#7
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Цитата:
Елена Пикельная:
Сами додумаете

Не, сам не думаю, моя фантазия на такое не рассчитана. Пояснять тоже не нужно - моя психика на такое не рассчитана.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8275
Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 04.08.25 - 11:15
#8
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Цитата:
Елена Пикельная:
Некоторых их этих "успокоенных кастрацией" следует бояться ещё больше, чем до неё.


Тогда тем более: - НОЖ и только НОЖ.
А, писить- палочку или трубку сбоку.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1023
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 04.08.25 - 14:52
#9
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Педофил-это психически нездоровая биоособь и поэтому кастрата нужно загонять в психбольницу, где вводить только успокоительные, успокаивающие на оставшуюся жизнь!
Профайл
Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
617
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 04.08.25 - 17:07
#10
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Цитата:
maxsaf:
моя фантазия на такое не рассчитана

Ну, на Ютубе куча трукрайм историй, среди них встречаются и про этих особей.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
617
Re: Педофилов в Казахстане будут кастрировать по новым правилам
Отправлено: 04.08.25 - 17:10
#11
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Цитата:
ACROS:
Тогда тем более: - НОЖ и только НОЖ. А, писить- палочку или трубку сбоку.

Вы невнимательно прочитали, что я написала. Не так уж и важно - препарат или нож. Они могут сублимировать самыми ужасными способами и это почти всегда заканчивается смертью жертвы. Поэтому следить ежеминутно за ними! Там ужас, что под черепушкой творится.
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