Re: Задержание вице-министра транспорта подтвердили в КНБ

Отправлено: - 16:31

Года три назад один депутат резко раскритовал министра транспорта. Показывали по тв, потом завирусилось его выступление.

Суть в том что душат местных перевозчиков. Отдают дозвола беларусам. (дозвола эта такая бумага без которой ты не заедешь не в Китай не в Европу, наличие визы этого мало, а дозвола выдаются между странами в ограниченном количестве)



Сегодня беларуссы по открывали свои базы в алматы, кучу новых машин притащили. Номера алматинские на вешали. Наших водителей к себе переманили. Хотя до санкций и войны они нас за людей не считали и на работу не брали. Ну может единичные случаи по знакомству.



Думаю схема выдачи дозвола простая. Приносишь чемодан денег, взамен получаешь чемодан дозвол ов. А если я приду со например со своими 2-3 машинами, то мне скажут Алёша иди домой возится нам лень с тобой)