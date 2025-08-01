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Потому что сами средства массовой информации, а не только их содержание, оказывают глубокое влияние на человеческое мышление и общество, формируют наше восприятие реальности, меняют мышление и модели поведения, влияют на то, как мы видим мир

Цитата:И что, помимо красивого города, вы увидели как нужно лизоблюдствовать СМИ и как нужно делать пропаганду нацизма?Вы довольны теперь этим?