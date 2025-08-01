Нынешнее лето для северной российской столицы особенно щедро на дожди. Что совсем не мешало ни здешним липам пышно цвести, ни армии любопытных туристов сновать повсюду, ни нам, вузовским преподавателям, съехавшимся сюда для обмена мыслями на международный симпозиум в Санкт-Петербургский университет. Читать статью
Война это когда разматывают все порта, например Одессу. Все жд станции. Когда нету обмена плеными. И когда в конечном итоге отвечают на атаку дронов по кремлю ядерной бомбой или фабом по центру Киева. А так да. Сво. Пока
Потому что сами средства массовой информации, а не только их содержание, оказывают глубокое влияние на человеческое мышление и общество, формируют наше восприятие реальности, меняют мышление и модели поведения, влияют на то, как мы видим мир
И что, помимо красивого города, вы увидели как нужно лизоблюдствовать СМИ и как нужно делать пропаганду нацизма? Вы довольны теперь этим?
Малышка родилась после того, как папа побывал дома в отпуске. Жизнь продолжается.
Вы уверены, что пока якобы отец с СВО сделал дочь, что жизнь продолжается? По моему вы автор очень циничны и жестоки, говоря о том, что пока отец дочери убивает чьих то сыновей и дочерей, что жизнь продолжается Вы там на пропаганде войны вообще что ли обезумели?
Зачем переворачивать с ног на голову, когда сносят памятники, запрещают ветеранам ВОВ праздновать 9мая,запрещают русским говорить на родном языке,бомбят Донбасс (2014 год) убивая мирных граждан и детей, сам Порошенко угрожал что будете сидеть в подвалах, там на пропаганде войны вообще что ли обезумели?
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