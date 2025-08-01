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≡ В городе дворцов, дождей и науки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52286
В городе дворцов, дождей и науки
Отправлено: 01.08.25 - 08:52
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Нынешнее лето для северной российской столицы особенно щедро на дожди. Что совсем не мешало ни здешним липам пышно цвести, ни армии любопытных туристов сновать повсюду, ни нам, вузовским преподавателям, съехавшимся сюда для обмена мыслями на международный симпозиум в Санкт-Петербургский университет.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3806
Re: В городе дворцов, дождей и науки
Отправлено: 01.08.25 - 08:52
#1
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Почему в НГ пишут СВО, это что российское пропагандистское СМИ? Или НГ кто-то запрещает называть российское вторжение в Украину войной?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16819
В городе дворцов, дождей и науки
Отправлено: 01.08.25 - 09:08
#2
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Цитата:
юля елиссева: Украину войной?
Война это когда разматывают все порта, например Одессу. Все жд станции. Когда нету обмена плеными. И когда в конечном итоге отвечают на атаку дронов по кремлю ядерной бомбой или фабом по центру Киева. А так да. Сво. Пока
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45622
Re: В городе дворцов, дождей и науки
Отправлено: 01.08.25 - 09:34
#3
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Цитата:
Потому что сами средства массовой информации, а не только их содержание, оказывают глубокое влияние на человеческое мышление и общество, формируют наше восприятие реальности, меняют мышление и модели поведения, влияют на то, как мы видим мир

И что, помимо красивого города, вы увидели как нужно лизоблюдствовать СМИ и как нужно делать пропаганду нацизма?
Вы довольны теперь этим?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45622
Re: В городе дворцов, дождей и науки
Отправлено: 01.08.25 - 09:37
#4
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Цитата:
Малышка родилась после того, как папа побывал дома в отпуске. Жизнь продолжается.

Вы уверены, что пока якобы отец с СВО сделал дочь, что жизнь продолжается?
По моему вы автор очень циничны и жестоки, говоря о том, что пока отец дочери убивает чьих то сыновей и дочерей, что жизнь продолжается
Вы там на пропаганде войны вообще что ли обезумели?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45622
Re: В городе дворцов, дождей и науки
Отправлено: 01.08.25 - 09:49
#5
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Цитата:
На билбордах вдоль питерских трасс - лица участников СВО.

Это мы и без вас знаем, что это за люди, как например этот Герой, изнасиловавший и убивший 11ти летнюю девочку, Юрий Гаврилов

Вы ими восхищены?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7668
В городе дворцов, дождей и науки
Отправлено: 01.08.25 - 10:42
#6
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Зачем переворачивать с ног на голову, когда сносят памятники, запрещают ветеранам ВОВ праздновать 9мая,запрещают русским говорить на родном языке,бомбят Донбасс (2014 год) убивая мирных граждан и детей, сам Порошенко угрожал что будете сидеть в подвалах,  там на пропаганде войны вообще что ли обезумели?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2631
Re: В городе дворцов, дождей и науки
Отправлено: 04.08.25 - 15:38
#7
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Цитата:
юля елиссева:
Почему в НГ пишут СВО, это что российское пропагандистское СМИ? Или НГ кто-то запрещает называть российское вторжение в Украину войной?

Автор рассказывает о том, что она видела и слышала. Именно так, как видела и слышала.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2631
Re: В городе дворцов, дождей и науки
Отправлено: 04.08.25 - 15:39
#8
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Цитата:
111:
Это мы и без вас знаем, что это за люди, как например этот Герой, изнасиловавший и убивший 11ти летнюю девочку, Юрий Гаврилов

Источник информации укажите.
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