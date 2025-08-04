Re: Задержание вице-министра транспорта подтвердили в КНБ

Отправлено: - 14:47

В этом гос-ве при таких темпах воровства и мздоимства, каждый второй будет судим! А толку то, что выявили преступника, в этом гос-ве, если мера наказания несущественная : кормежка преступника за счет налогов и бюджета? Самое лучшее наказание, это когда преступника после приговора не надо кормить, охранять и содержать!