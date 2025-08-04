Отправлено: - 09:38

maxsaf:

Неа, с вашей. Это вы же топили за войну, чтобы Крым вернуть. Я, наоборот, был против. Ушел и ушел, мирно, без крови, все живы, недовольных нет, только флажки на здании администрации сменили. Но вы же требовали послать всю Украину в полном составе на возврат Крыма, под звонкие возгласы "Украина победит потому что за ней правда". Вроде взрослый человек, должны же понимать, что это уже не детский сад, и так это не работает.

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!Цитата:Вы как будто из параллельной реальности пишете. Классика жанра в стиле пропаганды великих россиян: в Крыме сменили декораций, флажки поменяли, все живы, никто не пострадал, недовольных нет и.т.д.На самом деле всё по другому было, И.В.Гиркин в 2015 году в интервью российскому телеканалу говорил, что только присутствие российских войск в Крыму сделало возможным так называемый «референдум» об аннексии Крыма.И.В.Гиркин: «Я был в Крыму с 21 февраля. На стороне населения был только «Беркут». Все остальные органы МВД подчинялись Киеву и выполняли его приказы. Да, они не хотели этого делать, НО продолжали подчиняться Киеву и не выполняли приказы новой власти. Более того, я, к сожалению, не видел никакой поддержки со стороны государственной власти в Симферополе, где я находился. Никакой поддержки не было. Депутатов парламента собрали боевики, силой загнали в зал, чтобы заставить проголосовать»...Подробнее здесь: