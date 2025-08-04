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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7275
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 09:38
#7996
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Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
maxsaf:
Неа, с вашей. Это вы же топили за войну, чтобы Крым вернуть. Я, наоборот, был против. Ушел и ушел, мирно, без крови, все живы, недовольных нет, только флажки на здании администрации сменили. Но вы же требовали послать всю Украину в полном составе на возврат Крыма, под звонкие возгласы "Украина победит потому что за ней правда". Вроде взрослый человек, должны же понимать, что это уже не детский сад, и так это не работает.


Вы как будто из параллельной реальности пишете. Классика жанра в стиле пропаганды великих россиян: в Крыме сменили декораций, флажки поменяли, все живы, никто не пострадал, недовольных нет и.т.д.

На самом деле всё по другому было, И.В.Гиркин в 2015 году в интервью российскому телеканалу говорил, что только присутствие российских войск в Крыму сделало возможным так называемый «референдум» об аннексии Крыма.

И.В.Гиркин: «Я был в Крыму с 21 февраля. На стороне населения был только «Беркут». Все остальные органы МВД подчинялись Киеву и выполняли его приказы. Да, они не хотели этого делать, НО продолжали подчиняться Киеву и не выполняли приказы новой власти. Более того, я, к сожалению, не видел никакой поддержки со стороны государственной власти в Симферополе, где я находился. Никакой поддержки не было. Депутатов парламента собрали боевики, силой загнали в зал, чтобы заставить проголосовать»...

Подробнее здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28314
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 09:39
#7997
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Цитата:
ACROS:
Тепрь вам примерно такой же аналогичный вопрос: "...если допустить ГИПОТИТИЧЕСКИ , что вас ОСКОРБИЛИ, ОБИДИЛИ, УНИЗИЛИ и т.д ( выбирайте слоо сами) при выборе ценников с тем или иным языком, то почему вы ЯКОБЫ обидившись, уехали за границу, почему бы вам НЕ СТЕРПЕТЬ молча и дальше жить тут ??

Вы немного всё неправильно поняли. Я мог начать бодаться с вами, агрессорами (по отношению к моему бизнесу), нарваться на проблемы (поскольку силы явно неравные), получить срок за межнац и стать невыездным, без права заниматься бизнесом с ценниками, или вообще мог не выжить в тюрьме. Или мог отступить, оставить все вам, включая свои пенсионные, а теперь свободный, довольный, живой, и ещё сюда развлекаться захожу :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28314
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 09:45
#7998
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Цитата:
Kairat stayer:
присутствие российских войск в Крыму сделало возможным так называемый «референдум» об аннексии Крыма.

Вы так говорите, как будто это я туда те войска загнал. Надо было сразу выгонять весь Черноморский флот в Балтику, в первый же день независимости Украины. Но этого не сделала Украина, получили в итоге мирный референдум.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7275
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 10:14
#7999
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Цитата:
maxsaf:
Вы так говорите, как будто это я туда те войска загнал. Надо было сразу выгонять весь Черноморский флот в Балтику, в первый же день независимости Украины. Но этого не сделала Украина, получили в итоге мирный референдум.


Мирный референдум получили? Последствия - санкций, изоляция, далее будем наблюдать за развитием событий.

При чём выгонять или не выгонять флот в Балтику? Также тогдашние правители трёх стран могли при развале СССР, по братски договорится о переходе Крыма под юрисдикцию России, в декабре 1991 года, под песни с балалайкой, гармошкой под 100 грамм. Кстати, в Беловежской пуще всё точно прошло мирно, без бюллетеней, вместо автоматов ручки, а вместо референдума рюмки, но это конечно, для сказочников и ура патриотов совсем другое.

Референдум в Крыму противоречит конституции Украины, международное сообщество не признало результаты голосования, проведенного под угрозой насилия и запугивания со стороны российского военного вмешательства, нарушающего международное право, обсуждали ранее. Так же обсуждали, что крупномасштабное вторжение в 2022 году в ООН признали агрессией более 120 стран мира, из проголосовавших более 140 стран.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28314
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 10:26
#8000
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Цитата:
Kairat stayer:
Последствия - санкций


Президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые санкции против России, если в установленный им срок не будет достигнута договоренность о прекращении огня на Украине. Его цитирует РИА Новости.

При этом американский лидер отметил способность Москвы обходить рестрикции. «Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал он.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28314
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 10:28
#8001
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Цитата:
Kairat stayer:
Референдум в Крыму противоречит конституции Украины,

А загнать всю страну в окопы - не противоречит. Ну а дальше каждый сам выбирает, хочет он помереть за кусок земли, на который раз в десять лет в отпуск приезжает, или не хочет.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7275
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 10:48
#8002
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Цитата:
maxsaf:
А загнать всю страну в окопы - не противоречит. Ну а дальше каждый сам выбирает, хочет он помереть за кусок земли, на который раз в десять лет в отпуск приезжает, или не хочет.


Украинцы борются за свои земли, за Родину, за Независимость и мову. А захватчики за что? На мой взгляд всю Украину не захватят, мировое сообщество отстроит стёртые с лица земли населённые пункты, как выше отметил - будем наблюдать за развитием событий.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7275
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 10:49
#8003
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Цитата:
maxsaf:
При этом американский лидер отметил способность Москвы обходить рестрикции. «Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал он.


Всё правильно говорит, значит прозревает :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28314
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 11:10
#8004
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Цитата:
Kairat stayer:
Украинцы борются за свои земли, за Родину, за Независимость и мову.

Ага, сначала скакали за безвизом в Европу, а потом, кто успел - слинял, кто не успел - мечтает слинять. Вот такая она любовь к Родине и к мове.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28314
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 11:11
#8005
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Цитата:
Kairat stayer:
А захватчики за что?

За многополярность мира. Это в итоге и получилось.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28314
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 11:12
#8006
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Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд всю Украину не захватят, мировое сообщество отстроит стёртые с лица земли населённые пункты, как выше отметил - будем наблюдать за развитием событий

Конечно, наблюдайте, кто же вам не даёт.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7275
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 11:16
#8007
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Цитата:
maxsaf:
Ага, сначала скакали за безвизом в Европу, а потом, кто успел - слинял, кто не успел - мечтает слинять. Вот такая она любовь к Родине и к мове.


Любовь к Родине, это не за три девять земель слинять за благополучием.
Украинцы выбрали свободу и они достигнут своих выше отмеченных целей, с помощью цивилизованного мира :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7275
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 11:16
#8008
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Цитата:
maxsaf:
Конечно, наблюдайте, кто же вам не даёт.


Обязательно!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7275
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 11:28
#8009
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Забавно наблюдать, когда поуехавщие говорят про украинцев якобы "слинявших в Европу". Когда сами слиняли за лучшей жизнью для себя и детей, не на историческую Родину, а в три девять земель и при этом поучают и критикуют своих соотечественников - как нужно любить Родину, мол не нужно было скакать и.т.д. какая-то не такая форма любви, всё очень странно :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Kairat stayer, 04.08.2025 - 12:38]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7275
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 11:36
#8010
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Цитата:
maxsaf:
За многополярность мира. Это в итоге и получилось.


Спорный вопрос, получилось ли? Усилился Китай и продолжает далее усиливаться, а США как была мировым лидером, так и остаётся.
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