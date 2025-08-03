Отправлено: - 20:13

111:

Уведомить их что ли в каких то там изменениях?

Цитата:Что то мудрят наши чиновники:- не проще ли за 6 месяйев до откидки- медику с надзирателем зайти в камеру, усыпить его и ЧИК-ЧИРИК ножом или ножницами- отрезать ТО что ему будет на воле мешать вернуться к НОРМАЛЬНОЙ жизни - и никаких проблем - и не надо будет вести за ним ни 8-летний, ни ПОЖИЗНЕННЫЙ надзор.