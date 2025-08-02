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Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку начинается с… частностей»
Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку начинается с… частностей»
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52282
Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку начинается с… частностей»
Отправлено: 02.08.25 - 13:43
Да, определенная часть населения (я имею в виду старшее поколение) не хотела бы расставаться с привычными названиями и их разными, устоявшимися в сознании интерпретациями. Но я считаю такое положение вещей временным.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 441
Re: Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку...
Отправлено: 02.08.25 - 13:43
"растет новое поколение казахстанцев, которые чтут Конституцию и законы, и главное – которые с уважением относятся к государственному казахскому языку" - я так понимаю те граждане Казахстана кто имеет собственное мнение что и как назвать не чтут конституцию и казахский язык? Это хотел сказать данный автор? Или хотел сказать что подождите ещё 20 лет и никто и не вспомнит, что село Айет называется не исконно историческим названием за которое вроде как топит автор....
Re: Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку...
Отправлено: 02.08.25 - 19:17
Цитата:
А, как в действительности ДОЛЖНО называться это село Айет, обоснуйте???
5555:
что село Айет называется не исконно историческим названием з
что село Айет называется не исконно историческим названием з
А, как в действительности ДОЛЖНО называться это село Айет, обоснуйте???
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 305
Re: Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку...
Отправлено: 02.08.25 - 19:57
А, как в действительности ДОЛЖНО называться это село Айет,Село было основано в 1903 году. Первоначально называлось Викторовкой Вот так и должно было остаться, но
в 1968 году было переименовано в Тарановское, ну а дальше вы знаете.
в 1968 году было переименовано в Тарановское, ну а дальше вы знаете.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 247
Re: Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку...
Отправлено: 03.08.25 - 00:43
Уважаемый автор! Вы зачем окно овертона открываете? Я спрошу прямо, вы чегото не понимаете, или возможно другой интерес? Сегодня пока не до ваших изысканий... вы предложите народу сначала дрстойную жизнь в НЕЗАВИСИМОМ ГОСУДАРСТВЕ. А то тенге обесценивается, и цены растут, мы же независимые, а продукция почемуто в цене растёт! Работать нужно в другом направлении. Но увы, тут нужно серое вещество напрягать, работать...а не хочется! или не умеется! Ну результата то в экономике не видно...
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1471
Re: Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку...
Отправлено: 03.08.25 - 03:17
Автор не прав. Это (3-ий), исправленный внутренней цензурой отзыв о статье, самый мягкий.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.14
- Сообщений:
- 34
Re: Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку...
Отправлено: 03.08.25 - 20:41
Это тот Косанов, который слился на выборах и был отвлекающим кандидатом?
Re: Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку...
Отправлено: 03.08.25 - 20:59
Интересно получается: автор возмущен тем, что кто-то Алма-Ату называет Алма-Атой, при этом приписывает им неуважение к казахскому языку, в русскоязычной газете, по русски. а что насчёт Москеу, уважаемый автор?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2415
Re: Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку...
Отправлено: 03.08.25 - 21:06
Он не болел, когда этот набор слов писал?
Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку начинается с… частностей»
Отправлено: 03.08.25 - 21:26
Цитата:
Диагноз всем известный. Алма - казахское слово, ата - тоже казахское слово. В чём тут неуважение к казахскому языку? Разжигает товарищ.
Skeptic:
Он не болел, когда этот набор слов писал?
Он не болел, когда этот набор слов писал?
Диагноз всем известный. Алма - казахское слово, ата - тоже казахское слово. В чём тут неуважение к казахскому языку? Разжигает товарищ.
Re: Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку...
Отправлено: 03.08.25 - 21:29
Цитата:
Не нравится названия населенных пунктов на латинице?
Это также относится и такой проблеме,
как двоякое написание (как следствие - и произношение) названий наших населенных пунктов,
как двоякое написание (как следствие - и произношение) названий наших населенных пунктов,
Не нравится названия населенных пунктов на латинице?
Re: Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку...
Отправлено: 03.08.25 - 21:39
Цитата:
Спасибо автору, нашел где-то этот маленький языковой аспект, и использовал, а так бы и не знали
И в этой гибридной войне даже самые маленькие языковые аспекты могут быть использованы недоброжелателями нашей общей Родины.
Спасибо автору, нашел где-то этот маленький языковой аспект, и использовал, а так бы и не знали
Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку начинается с… частностей»
Отправлено: 03.08.25 - 21:44
Цитата:
Не знаю кто и что тут разжигает, постараюсь обьяснить по своему:- когда казахи произносят Алматы, то это происходит так:- как бы первое А- произносится спокойно, второе а-на него как бы небольшое ударение и в то же время и приглушенно и растянуто, а Т и Ы - произносится как бы по инерции и вообще проглатывается.
Когда русские произносят Алматы, у них получается ( в силу наверное особенностей языка) второе А- как бы их двух а, а Ы они не могут произнести МЯГЧЕ как казахи, получалось бы грубо- ТЫ. Поэтому в их звучании -Алматы- Алма Ата, в этом звучании тут их язык Т делает мягче.
Как то так.
maxsaf:
Алма - казахское слово, ата - тоже казахское слово.
Алма - казахское слово, ата - тоже казахское слово.
Не знаю кто и что тут разжигает, постараюсь обьяснить по своему:- когда казахи произносят Алматы, то это происходит так:- как бы первое А- произносится спокойно, второе а-на него как бы небольшое ударение и в то же время и приглушенно и растянуто, а Т и Ы - произносится как бы по инерции и вообще проглатывается.
Когда русские произносят Алматы, у них получается ( в силу наверное особенностей языка) второе А- как бы их двух а, а Ы они не могут произнести МЯГЧЕ как казахи, получалось бы грубо- ТЫ. Поэтому в их звучании -Алматы- Алма Ата, в этом звучании тут их язык Т делает мягче.
Как то так.
Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку начинается с… частностей»
Отправлено: 03.08.25 - 21:51
Цитата:
Ну и к какому решению пришли? Если Алма-Ата под запретом, то Москеу тоже, а автор - красавчик. Или разрешить Алма-Ату и Москеу? Но тогда автор идёт лесом.
ACROS:
Как то так.
Как то так.
Ну и к какому решению пришли? Если Алма-Ата под запретом, то Москеу тоже, а автор - красавчик. Или разрешить Алма-Ату и Москеу? Но тогда автор идёт лесом.
Амиржан КОСАНОВ: «Уважение к государственному языку начинается с… частностей»
Отправлено: 04.08.25 - 08:21
Цитата:
Не политизируйте и как говорят мены, "не гоните волну"- читайте Токаева: - он же РАЗРЕШИЛ называть её ТАК как вам УДОБНО: Алматы или Алма-Ата.
А, что и как написано в официальных документах, вас это НЕ КАСАЕТСЯ- Токаев же не вмешивается в тему как ВАМ называть вашу столицу и вашу страну.
maxsaf:
к какому решению пришли?
к какому решению пришли?
Не политизируйте и как говорят мены, "не гоните волну"- читайте Токаева: - он же РАЗРЕШИЛ называть её ТАК как вам УДОБНО: Алматы или Алма-Ата.
А, что и как написано в официальных документах, вас это НЕ КАСАЕТСЯ- Токаев же не вмешивается в тему как ВАМ называть вашу столицу и вашу страну.
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