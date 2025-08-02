Отправлено: - 21:39

И в этой гибридной войне даже самые маленькие языковые аспекты могут быть использованы недоброжелателями нашей общей Родины.

Цитата:Спасибо автору, нашел где-то этот маленький языковой аспект, и использовал, а так бы и не знали