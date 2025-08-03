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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28306
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 21:54
#7981
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Цитата:
saba:
Как это противно когда люди за войну!

Вся Европа за войну, для этого НАТО и движется на восток.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12082
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 22:02
#7982
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Цитата:
Vit:
Как же так как получилось. русские с украинцами с сцепились.

___---Да не сцепились люди .Сцепились политики .В другом комменте в который раз приведу стих Евтушенко , написанный лет двадцать назад .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12082
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 22:07
#7983
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Цитата:
Я Родину свою люблю
Под Курском соловьи поют,
В Москве зады, как прежде, лижут…
Я Родину люблю свою,
Но государство — ненавижу!

Везде ворьё, куда ни плюнь,
И всяк из них летит на царство…
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!

Народу денег не дают,
Ракеты посылают к Марсу…
Я Родину свою люблю
И ненавижу государство!

Рублёвым платят по рублю,
Зураб Россией не обижен…
Я Родину свою люблю,
А государство — ненавижу!

От «левой» водки все блюют,
В больницу — с собственным лекарством…
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!

Нам мир навешал столько плюх!
«Спартак» в газетах круче «Барсы»…
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!

Немцов «курчавит» по Кремлю,
Климентьев, друг его, пострижен.
Ефимыча в упор не вижу,
Поскольку Родину люблю,
А государство ненавижу!

Олимпиада — по нулю!
Икра… Билан…
Купечество и барство…
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!

В себе желание давлю
Купить шале вблизи Парижа.
Я государство ненавижу…
Но! Очень Родину люблю!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12082
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 22:09
#7984
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Некоторые пишут , что это Розенбаум .Но это не суть важно .Главное ---смысл .Таноми оценит .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12082
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 22:21
#7985
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Цитата:
111:
и я в том числе русские

Цитата:
111:
А Путина мы обязаны слушать

----Давно ли русским стал ?
---- Давно ли Путина хаял ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12082
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 22:23
#7986
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Цитата:
111:
А Путина мы обязаны слушать



---Так ты теперь путинцем стал ?
---Исходя из твоих слов --так чей Крым ;-) :-x :lol: :-x :-(

[Исправлено: Гога, 03.08.2025 - 20:25]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4316
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 22:50
#7987
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Цитата:
Гога:
Главное ---смысл .Таноми оценит .


Сочту за комплимент!:-)
(По стилю, всё же, больше Розембаум, чем Евтушенко)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 01:08
#7988
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Цитата:
maxsaf:

Терпеть не могу таких как Вы! С Вашей тихой подачей свершаются войны в мире! Ах ну так получилось, ну они сами были виноваты!
Как то без разницы, что людей сажают ни за что, как то без разницы что люди от безденежья на смерть идут! За что Беркович посадили? В 2020 за этот спектакль ей Золотую маску дали, а в 2023 срок! Я не надеюсь разжалобить Вас как то смертями в украинских городах, живёте в западном городе, для Вас доступны все видео! Ладно наш Скептик, у него телевизора нет, но он и без него Соловьева повторяет.
Вы людоед? Что то вот прямо из сказок навеяло, уж простите!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 01:14
#7989
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Цитата:
Гога:

Гога, вряд ли Розенбаум. Скорее неизвестный автор! Так лучше и удобнее говорить! Я очень удивлен, что Шевчук пока на свободе, хотя наверное большего патриота России тяжело найти!
До сих пор у меня в ушах!
Родина,еду я на Родину
Пусть и не красавица
Но она мне нравится
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28306
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 01:43
#7990
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Цитата:
saba:
Терпеть не могу таких как Вы!

Отлично, значит за живое задел.



Цитата:
saba:
С Вашей тихой подачей свершаются войны в мире!

Неа, с вашей. Это вы же топили за войну, чтобы Крым вернуть. Я, наоборот, был против. Ушел и ушел, мирно, без крови, все живы, недовольных нет, только флажки на здании администрации сменили. Но вы же требовали послать всю Украину в полном составе на возврат Крыма, под звонкие возгласы "Украина победит потому что за ней правда". Вроде взрослый человек, должны же понимать, что это уже не детский сад, и так это не работает.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28306
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 01:47
#7991
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Цитата:
saba:
Ах ну так получилось, ну они сами были виноваты!

Ну так и есть. Если меня грабит здоровенный бугай, вооруженный до зубов, то у меня два варианта: дать сдачи и умереть, потеряв всё, или убежать, а потом уже писать заяву и возвращать свое.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 02:26
#7992
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Какой же Вы двуличный! Я недавно разговаривал с одним, убежден, что Украина напала на Россию и во всем виноват Зеленский! Мастер Вы перевернуть, ай, яй яй!
Я никогда и ни в чём не поддерживал войну, мало того когда в Донбассе шла АТО, я топил за дончан! Про Крым любит Ваш кумир Путин про историю, почитайте про Кучук Кайнарджийский мир и кто чем там бязывался!
Ну какой же всё таки мастер Вы, браво,апплодирую!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 02:29
#7993
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Ладно, не очень люблю людей Вашего склада и никогда не общаюсь с такими, поэтому откланяюсь!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28306
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.08.25 - 02:57
#7994
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Цитата:
saba:
Я никогда и ни в чём не поддерживал войну

Это очень легко опровергнуть. Достаточно задать вам один вопрос: "Чем по вашему должна была ответить Украина на уход Крыма в состав России." И сразу станет понятно, кто вы такой на самом деле.
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