Дойче велле посмотри, причем первые выпуски после российской атаки, есть ещё про чудесное спасение девушки, легла спать на 9 том этаже, а проснулась на земле и почти нет ушибов! Эй Скептик, Максаф и Эл, Вы как всем кто против России желаете такой участи? Что молчим то? Кто нибудь проверил заголовок РИА Новости?
saba: Слова Медведева про " мертвую руку", только ленивый не процитировал, а Максафу опять ссылки подавай!
А чё толку в том, что вы это прочитали. Это называется смотрю в книгу - вижу фигу. Вы ведь даже не поняли, что он сказать то хотел. А смысл посыла простой - Россия не проиграет в одиночку. Я не понимаю, что тут ещё можно обсуждать. И не важно на чьей я стороне, на чьей вы стороне. Есть неоспоримый факт. Из этого и нужно исходить. Как только до вас это дойдет - вы поймёте, как нужно было действовать, и как можно было всего этого избежать. Теперь вы получаете результаты собственной глупости, на блюдечке.
Какой неоспоримый факт? Вы хоть понимаете о чём Вы говорите? У одного диктатора возникла тоска о прежних временах, когда страна была империей и из за этого погибают люди и с той и с другой стороны! Заголовок из РИА Новости очень значимый! Это означает,что Россия окончательно скатилась к фашизму! У фашистской Германии были евреи ,которых надо было уничтожить, сейчас у России нет другого варианта,как уничтожить украинцев! Фото Часова Яра видели?Пришли освободители, превратив город в руины, зато флаги РФ!
Я как бы глупостью, в отличие от Вас не страдаю! Две подводные лодки, начиненные ядерным оружием куда Трамп послал? Просто в ответ на слова Вашего экс президента? А почему так? На Луне,как атмосферу запустили, куда бежать то будем?
Виталий, есть простые вещи! В 1941 году Германия со своими войсками пересекла границы СССР, в 2022 году Россия со своими войсками пересекла границы Украины! И то и другое называется одним словом "агрессия"! Кто хочет, то может любой мордобой оправдать, меня провоцировали и т.д.
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