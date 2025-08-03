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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45622
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 16:30
#7966
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Цитата:
saba:

Цитата:
Там ещё пятимесячный ребенок был или он не в счёт?

Конкретно по этому дому данных о 5ти месячном нет, да, девочка упала с 9го этажа, ее родители погибли, есть фото ее тоже, а по 5 месяцев нет

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45622
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 16:32
#7967
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Вот этих двух девочек убил наш русский мир в этом доме

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45622
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 16:37
#7968
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Цитата:
saba:

Цитата:
Скептик Вам Часов Яр нужен? Максаф Вам нужен Покровск? Эл Починно Вам нужна Константиновка?

Им нужна вся Украина, они же хотят полной денацификации и демилитаризации и всех освободить русских, а не только тех, кто живет в Покровске или жил в Часовом Яру
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8230
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 18:22
#7969
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Цитата:
111:
по 5

Дойче велле посмотри, причем первые выпуски после российской атаки, есть ещё про чудесное спасение девушки, легла спать на 9 том этаже, а проснулась на земле и почти нет ушибов!
Эй Скептик, Максаф и Эл, Вы как всем кто против России желаете такой участи? Что молчим то? Кто нибудь проверил заголовок РИА Новости?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8230
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 18:24
#7970
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Как это противно когда люди за войну! Я вот ездил в сторону Магнитогорска, там флагов столько, что могил не видно, зачем всё это?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45622
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 18:37
#7971
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Цитата:
saba:

Цитата:
Кто нибудь проверил заголовок РИА Новости?

Этот что ли?



Да, это наш русский мир, кровавый и жестокий к нашим братьям славянам..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16816
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 18:54
#7972
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Цитата:
saba:
Саба дос. Печально. Трагично ужасно. Я не знаю какии ещё слова подобрать. Как же так как получилось. русские с украинцами с сцепились. В голове не укладывается. Да буть прокляты те кто это замутил.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45622
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 19:16
#7973
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Цитата:
Vit:

Цитата:
Да буть прокляты те кто это замутил.

Согласен, начали войну украинские русские, напав на Курск, и потому мы просто обязаны воевать, убивая мирные семьи и бросая погибать сотни тысяч русских парней.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28303
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 20:16
#7974
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Цитата:
saba:
Слова Медведева про " мертвую руку", только ленивый не процитировал, а Максафу опять ссылки подавай!

А чё толку в том, что вы это прочитали. Это называется смотрю в книгу - вижу фигу. Вы ведь даже не поняли, что он сказать то хотел. А смысл посыла простой - Россия не проиграет в одиночку. Я не понимаю, что тут ещё можно обсуждать. И не важно на чьей я стороне, на чьей вы стороне. Есть неоспоримый факт. Из этого и нужно исходить. Как только до вас это дойдет - вы поймёте, как нужно было действовать, и как можно было всего этого избежать. Теперь вы получаете результаты собственной глупости, на блюдечке.

[Исправлено: maxsaf, 03.08.2025 - 21:19]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8230
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 21:20
#7975
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Цитата:
maxsaf:

Какой неоспоримый факт? Вы хоть понимаете о чём Вы говорите? У одного диктатора возникла тоска о прежних временах, когда страна была империей и из за этого погибают люди и с той и с другой стороны!
Заголовок из РИА Новости очень значимый!
Это означает,что Россия окончательно скатилась к фашизму!
У фашистской Германии были евреи ,которых надо было уничтожить, сейчас у России нет другого варианта,как уничтожить украинцев!
Фото Часова Яра видели?Пришли освободители, превратив город в руины, зато флаги РФ!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8230
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 21:24
#7976
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Цитата:
maxsaf:
собственной глупости, на

Я как бы глупостью, в отличие от Вас не страдаю! Две подводные лодки, начиненные ядерным оружием куда Трамп послал? Просто в ответ на слова Вашего экс президента? А почему так? На Луне,как атмосферу запустили, куда бежать то будем?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8230
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 21:30
#7977
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Цитата:
Vit:
Да буть прокляты те кто это замутил.

Виталий, есть простые вещи! В 1941 году Германия со своими войсками пересекла границы СССР, в 2022 году Россия со своими войсками пересекла границы Украины! И то и другое называется одним словом "агрессия"!
Кто хочет, то может любой мордобой оправдать, меня провоцировали и т.д.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28303
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 21:41
#7978
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Цитата:
saba:
Две подводные лодки, начиненные ядерным оружием куда Трамп послал?

А действительно, куда? Их местоположение было и до, и после - засекречено. :lol:
Может они наоборот, домой вернулись ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28303
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 21:42
#7979
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Цитата:
saba:
На Луне,как атмосферу запустили, куда бежать то будем?

Бежать некуда, поэтому не важно, кто куда подлодки послал. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28303
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.08.25 - 21:45
#7980
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Цитата:
saba:
Какой неоспоримый факт?

Повторю для особо одаренных: Россия в одиночку не проиграет ни при каком раскладе. Что тут непонятного?
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