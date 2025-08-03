Отправлено: - 16:30

saba:



Там ещё пятимесячный ребенок был или он не в счёт?

Цитата:Цитата:Конкретно по этому дому данных о 5ти месячном нет, да, девочка упала с 9го этажа, ее родители погибли, есть фото ее тоже, а по 5 месяцев нет