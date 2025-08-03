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≡ Определились призеры областной спартакиады в соревнованиях по казак куреси
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52282
Определились призеры областной спартакиады в соревнованиях по казак куреси
Отправлено: 03.08.25 - 19:46
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В Денисовском районе в селе Денисовка на стадионе «Автомобилист» состоялось открытие XXXVIII летней областной спартакиады, в которой принимают участие почти 3000 спортсменов из 20 районов области. В торжественном открытии принял участие глава региона области Кумар АКСАКАЛОВ.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7266
Re: Определились призеры областной спартакиады в соревнованиях...
Отправлено: 03.08.25 - 19:46
#1
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На фотографиях перепутаны надписи.

Представители команд с кубками за командные места областной спартакиады в соревнованиях по казак куреси (Фото - 2).

Призеры соревнований по казак куреси в абсолютной весовой категории с акимом области (Фото - 3).
Профайл
А
§ Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
30
Определились призеры областной спартакиады в соревнованиях по казак куреси
Отправлено: 03.08.25 - 19:49
#2
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Цитата:
Kairat stayer:
На фотографиях перепутаны надписи.

Спасибо, исправили.
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